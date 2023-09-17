https://sputniknews.com.tr/20230917/caldiklari-motosikletler-ile-adliyeye-gelip-durusmaya-katildilar--1075533111.html

Çaldıkları motosikletler ile adliyeye gelip duruşmaya katıldılar

Çaldıkları motosikletler ile adliyeye gelip duruşmaya katıldılar

Küçükçekmece'de çok sayıda suç kayıtlarının oldukları öğrenilen hırsızlık şüphelisi 5 şahıs, çaldıkları motosikletler ile adliyeye gelerek duruşmaya katıldı. 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T10:57+0300

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türkiye

motosiklet

hırsızlık

hırsız

küçükçekmece

adliye

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Küçükçekmece Adliye'sinde hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı öğrenilen 1’i yabancı uyruklu 5 şahıs, duruşmaya katılmak için çaldıkları motosikletler ile adliyeye geldi. Çalıntı oldukları için takibe takılan motosikletlerin Küçükçekmece Adliyesi binasının bahçesinde olduğunu belirleyen sivil polis ekibi, otopark çıkışında bekleyerek 1 kişiyi çaldığı motosiklet ile birlikte yakaladı.Kaçacak yerinin olmadığını anlayan şüpheli, yalnız olmadığını, başka motosikletin de olduğunu ve suç ortaklarının ise adliye binasında ifade verdiğini söyledi. Çalıntı motosikletlerin tespitini yapan polis ekipleri binadan çıkan diğer şüphelileri de yakalarken polis aracına bindirilen şahıslar işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

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motosiklet, hırsızlık, hırsız, küçükçekmece, adliye