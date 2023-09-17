Bakan Uraloğlu: Savunma sanayi alanında dünyada söz sahibi bir ülkeyiz

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Batı basını: ‘Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı’
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G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
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Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
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Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
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Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
YEŞİLÇAMIN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 7 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
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‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
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Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
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Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
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BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu savaş gücünü kaybetti ve yok edilecek
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Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
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Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
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Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti
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Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
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Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz
SESLİ HABER
Rusya İnsan Hakları Konseyi: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sözcüsünün gazetecileri tehdit etmesi kabul edilemez
SESLİ HABER
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu savaş gücünü kaybetti ve yok edilecek
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
HABERLER
Saat başı başlıkları
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Saat başı başlıkları
HABERLER
Saat başı başlıkları
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
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Saat başı başlıkları
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
SESLİ HABER
BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
SESLİ HABER
Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
SESLİ HABER
Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
SESLİ HABER
Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz
SESLİ HABER
Rusya İnsan Hakları Konseyi: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sözcüsünün gazetecileri tehdit etmesi kabul edilemez