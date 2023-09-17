https://sputniknews.com.tr/20230917/alanyada-yerlesim-yerlerine-yakin-alanda-orman-yangini-cikti-1075537099.html

Alanya'da yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı

Alanya'da yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T15:04+0300

2023-09-17T15:04+0300

2023-09-17T15:17+0300

türkiye

orman yangını

antalya

alanya

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Alanya ilçesinde başlayan orman yangınına kara ve hava ekiplerinin sayısı artarak müdahale devam ediyor.Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Bakan Yumaklı orman yangını çıkan Alanya'ya gidiyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da orman yangını çıkan bölgeye gittiği bildirildi.Yumaklı da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Alanya’daki orman yangınına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" ifadesini kullandı.

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