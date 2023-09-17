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Adalet Bakanı Tunç'tan nafaka düzenlemesine ilişkin açıklama: 1 Kasım'da ele alınacak
Adalet Bakanı Tunç'tan nafaka düzenlemesine ilişkin açıklama: 1 Kasım'da ele alınacak
Adalet Bakanı Tunç, nafaka ve boşanma konusundaki hukuki düzenlemelere ilişkin 1 Kasım'da aile hukukuyla ilgili sempozyum düzenleyeceklerini belirterek "10 yıl... 17.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-17T15:50+0300
2023-09-17T16:43+0300
türkiye
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
adalet bakanı
aile
boşanma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal 7 televizyonu canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Tunç, 'Nafaka meselesiyle ilgili bir adım atılacak mı?' sorusu üzerine, bu konunun uzun süredir tartışıldığını söyledi.1 Kasım'da aile hukukuyla ilgili sempozyum düzenleyeceklerini belirten Tunç, şöyle konuştu:Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm mağduriyetleri ele alacak bir sempozyumun Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde yapılacağını, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığının da sempozyuma davet edileceğini bildirdi.Yurt dışından akademisyenler, istinaf ve yüksek yargıdan uzmanların katılacağı sempozyumda, aile hukukunun enine boyuna inceleneceğini belirten Tunç, "İhtiyaçlar, eleştiriler, bu anlamda yeni duruma göre çözüm önerilerimiz ne olur, etraflıca aile hukukunu yeniden masaya yatıracağız. Sil baştan deyince yanlış anlaşılıyor" dedi.Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Tunç, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi."Milletimiz bir darbe anayasasıyla cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmemeli" diyen Tunç, bunun için uzlaşmanın önemine işaret etti.Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak daha öncesinde de bizim bu konuda hazırlıklarımız, taslak çalışmalarımız olmuştu. Tüm bunlar tekrar bir araya getirilip, tekrar değerlendirilecek. MHP'nin de kamuoyuyla paylaştığı 100 maddelik bir önerisi vardı. Tüm bunlar tartışılacak. Tabii muhalefete gidilecek. Uzlaşmaya yönelik tutumları görülecek" diye konuştu.Partiler arasındaki görüşmeler neticesinde, yeni anayasa çalışmalarının usulü şeklinin ortaya çıkacağını aktaran Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:
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adalet bakanı tunçtan nafaka açıklaması, nafaka kaldırılacak mı, boşanma ile ilgili son düzenleme, nafaka ile ilgili son düzenlemeler, 1 kasımda ne olacak, nafaka ile ilgili son dakika haberleri,
adalet bakanı tunçtan nafaka açıklaması, nafaka kaldırılacak mı, boşanma ile ilgili son düzenleme, nafaka ile ilgili son düzenlemeler, 1 kasımda ne olacak, nafaka ile ilgili son dakika haberleri,

Adalet Bakanı Tunç'tan nafaka düzenlemesine ilişkin açıklama: 1 Kasım'da ele alınacak

15:50 17.09.2023 (güncellendi: 16:43 17.09.2023)
© AA / Adsız GünebakanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© AA / Adsız Günebakan
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Adalet Bakanı Tunç, nafaka ve boşanma konusundaki hukuki düzenlemelere ilişkin 1 Kasım'da aile hukukuyla ilgili sempozyum düzenleyeceklerini belirterek "10 yıl süren boşanma davası var. Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz, ayırmamız da gerekir. Nafaka ile ilgili bahsedilen mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal 7 televizyonu canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Tunç, 'Nafaka meselesiyle ilgili bir adım atılacak mı?' sorusu üzerine, bu konunun uzun süredir tartışıldığını söyledi.
1 Kasım'da aile hukukuyla ilgili sempozyum düzenleyeceklerini belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Önceki haftalarda 'Aile hukukunu baştan sona ele alacağız' dediğimde hemen birileri devreye girdi, 'Medeni Kanun değişiyor mu?' Medeni Kanun 2021 yılında değişti zaten. Medeni Kanunu rafa kaldırma gibi bir şey olabilir mi? Bizim yeni ihtiyaçlarımız yok mu? Diğer mevzuat çalışmalarında değişiklik yapıyoruz. Aile hukukuyla ilgili de boşanma davalarıyla ilgili uzun süren yargılamalardan vatandaşlarımız şikayetçiyse burada TBMM'deki milletvekillerimiz buna duyarsız kalmaz. Bizim de Adalet Bakanlığı olarak oluşturduğumuz bilim kurulları var.

Bu anlamda Meclisimize teknik destek verecek olan yürütmenin makamı Adalet Bakanlığı. Boş mu duracağız. Bu anlamda o vatandaşlarımızın taleplerine duyarsız mı kalacağız? 10 yıl süren boşanma davası var. Burada boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz, ayırmamız da gerekir. Nafaka ile ilgili bahsedilen mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir. Kadının hassasiyeti noktasında biz hassasız. Kadınların korunması, onların nafaka konusunda mağduriyetlerine yol açılmamasını biz de savunuyoruz. Diğer yandan eğer dosya bazında farklı haksızlıklara neden olunuyorsa her iki taraf açısından düşünmek gerekir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm mağduriyetleri ele alacak bir sempozyumun Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde yapılacağını, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığının da sempozyuma davet edileceğini bildirdi.
Yurt dışından akademisyenler, istinaf ve yüksek yargıdan uzmanların katılacağı sempozyumda, aile hukukunun enine boyuna inceleneceğini belirten Tunç, "İhtiyaçlar, eleştiriler, bu anlamda yeni duruma göre çözüm önerilerimiz ne olur, etraflıca aile hukukunu yeniden masaya yatıracağız. Sil baştan deyince yanlış anlaşılıyor" dedi.
Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Tunç, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi.
"Milletimiz bir darbe anayasasıyla cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmemeli" diyen Tunç, bunun için uzlaşmanın önemine işaret etti.
Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak daha öncesinde de bizim bu konuda hazırlıklarımız, taslak çalışmalarımız olmuştu. Tüm bunlar tekrar bir araya getirilip, tekrar değerlendirilecek. MHP'nin de kamuoyuyla paylaştığı 100 maddelik bir önerisi vardı. Tüm bunlar tartışılacak. Tabii muhalefete gidilecek. Uzlaşmaya yönelik tutumları görülecek" diye konuştu.
Partiler arasındaki görüşmeler neticesinde, yeni anayasa çalışmalarının usulü şeklinin ortaya çıkacağını aktaran Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:
"Partiler eğer uzlaşmaya yanaşırsa, bir uzlaşma komisyonu kurulup bir ilerleme görülebilir. Uzlaşmaya yanaşmayan partiler olursa da milletimiz bunları görür. Temennimiz, tüm siyasi partilerin milletimize olan bu borcumuzu yerine getirmek için duyarlı davranması ve yeni dönemde inşallah 28. Dönem Meclis'i bu başarıyı göstersin ve tarihe geçsin."
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