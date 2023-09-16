https://sputniknews.com.tr/20230916/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-acikladi-turksat-6a-haziran-2024te-uzaya-firlatilacak-1075525565.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Türksat 6A Haziran 2024'te uzaya fırlatılacak'

Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Türksat 6A Haziran 2024'te uzaya fırlatılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun Mart 2024'te yerde teslimini planladıklarını belirterek, "Sonrasında bu uydunun... 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T17:45+0300

2023-09-16T17:45+0300

2023-09-16T18:39+0300

türkiye

türksat 6a

abdulkadir uraloğlu

uzay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/10/1075525957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd75c25c48de334bfb0bd9915fc18188.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ), Kahramankazan'daki yerleşkesinde bulunan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni ziyaret etti.Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için, 'uzayda iz sahibi olma' hususunda, çalışmalara kararlılıklara devam ettiklerini söyledi.Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandıracaklarını dile getirerek, Bakanlık ile TÜBİTAK ve Türksat arasında imzalanan protokolle Türksat 6A'nın projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Aralık 2014'de imzalandığını anımsattı.Türksat 6A haberleşme uydusunun Türkiye'yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getireceğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:Uraloğlu, uydunun görev süresinin 15 yıl olacağını belirterek, uçuş bilgisayarı, güç dağıtım birimi, elektrikli itki motoru, yakıt tankı, güç işleme ve kontrol birimi gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi, yüksek yerlilik oranıyla uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.Türksat 6A'da tamamlanan çalışmalarTürksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin, Türksat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ işbirliğiyle devam ettiğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, son test aşaması olan sistem seviyesi kompakt alan anten testi (CATR) hazırlıklarına başlandığını ifade ederek, anten ve güneş panellerinin açılma testlerinin ekimde, fırlatıcı uyum ve piro testleri ile son hizalama testlerinin de kasımda başlayacağını bildirdi.CATR, kompakt alan anten testi sonrası güneş panelleri entegrasyonu ve kütle özellikleri ölçümünün Şubat 2024'te gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türksat 6a uzaya ne zaman fırlatılacak, türksat 6a haziran 2024de fırlatılacak mı, türksat 6a haberleri