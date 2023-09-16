https://sputniknews.com.tr/20230916/transfer-sozlesmesini-parasutte-ucarken-imzaladi-1075518923.html
Transfer sözleşmesini paraşütte uçarken imzaladı
Transfer sözleşmesini paraşütte uçarken imzaladı
Yaz transfer sezonunun son gününde Kayseri'de alışılmadık bir transfer sözleşmesine imza atıldı. Yeni transfer, paraşütte uçarken yeni kulübüyle sözleşme... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T12:43+0300
2023-09-16T12:43+0300
2023-09-16T12:46+0300
spor
video
paraşüt
kayseri
transfer
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Kayseri 1. Amatör küme takımlarından Kayseri Futbol Academy yeni transferini ilginç bir şekilde duyurdu. Mavi-beyazlı kulübün Asbaşkanı, amatör futbolcu ve aynı zamanda yamaç paraşütü pilotu olan yeni transferini kamuoyuna farklı bir şekilde paylaştı.
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Transfer sözleşmesini paraşütte süzülürken imzaladı
Transfer sözleşmesini paraşütte süzülürken imzaladı
2023-09-16T12:43+0300
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PT0M09S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, paraşüt, kayseri, transfer, видео
video, paraşüt, kayseri, transfer, видео
Transfer sözleşmesini paraşütte uçarken imzaladı
12:43 16.09.2023 (güncellendi: 12:46 16.09.2023) Abone ol
Yaz transfer sezonunun son gününde Kayseri'de alışılmadık bir transfer sözleşmesine imza atıldı. Yeni transfer, paraşütte uçarken yeni kulübüyle sözleşme yaptı.
Kayseri 1. Amatör küme takımlarından Kayseri Futbol Academy yeni transferini ilginç bir şekilde duyurdu.
Mavi-beyazlı kulübün Asbaşkanı, amatör futbolcu ve aynı zamanda yamaç paraşütü pilotu olan yeni transferini kamuoyuna farklı bir şekilde paylaştı.