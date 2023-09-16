https://sputniknews.com.tr/20230916/trafikte-cikan-yol-verme-kavgasi-yuzunden-ortalik-savas-alanina-dondu-1-kisi-hayatini-kaybetti-1075518049.html
Trafikte çıkan yol verme kavgası yüzünden ortalık savaş alanına döndü: 1 kişi hayatını kaybetti
Trafikte çıkan yol verme kavgası yüzünden ortalık savaş alanına döndü: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Maltepe'de trafikte yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T12:13+0300
2023-09-16T12:13+0300
2023-09-16T12:13+0300
yaşam
video
silahlı kavga
maltepe
istanbul
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki grup arasında trafik nedeniyle önce tartışma çıktı. Ardından tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde yaşanan cadde ortasındaki kavga savaş alanlarını aratmadı.Arbede sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
maltepe
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Trafikte çıkan yol verme kavgası yüzünden ortalık savaş alanına döndü
Trafikte çıkan yol verme kavgası yüzünden ortalık savaş alanına döndü
2023-09-16T12:13+0300
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video, silahlı kavga, maltepe, istanbul, видео
video, silahlı kavga, maltepe, istanbul, видео
Trafikte çıkan yol verme kavgası yüzünden ortalık savaş alanına döndü: 1 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Maltepe'de trafikte yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki grup arasında trafik nedeniyle önce tartışma çıktı.
Ardından tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı.
Olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde yaşanan cadde ortasındaki kavga savaş alanlarını aratmadı.
Arbede sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.