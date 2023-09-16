https://sputniknews.com.tr/20230916/tmo-yasakli-uretici-uygulamasina-son-verdi-1075513776.html
TMO, ’yasaklı üretici’ uygulamasına son verdi
TMO, ’yasaklı üretici’ uygulamasına son verdi
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kamuoyunda dikkat çeken 'yasaklı üretici' uygulamasına son verildiğini duyurdu. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T01:23+0300
2023-09-16T01:23+0300
2023-09-16T01:23+0300
türkiye
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
üretici
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), alım faaliyetlerinin sekteye uğratılmadan, üreticilere daha hızlı hizmet verilebilmesi için alım noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı caydırıcılığın sağlanması amacıyla duyurulan ve kamuoyunda yanlış algıya yol açtığı anlaşılan uygulamalara son verildiğini bildirdi.Ofisin internet sitesinden yapılan duyuruda, şu bilgiler verildi:
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toprak mahsulleri ofisi (tmo), üretici
toprak mahsulleri ofisi (tmo), üretici
TMO, ’yasaklı üretici’ uygulamasına son verdi
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kamuoyunda dikkat çeken 'yasaklı üretici' uygulamasına son verildiğini duyurdu.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), alım faaliyetlerinin sekteye uğratılmadan, üreticilere daha hızlı hizmet verilebilmesi için alım noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı caydırıcılığın sağlanması amacıyla duyurulan ve kamuoyunda yanlış algıya yol açtığı anlaşılan uygulamalara son verildiğini bildirdi.
Ofisin internet sitesinden yapılan duyuruda, şu bilgiler verildi:
"Kurumumuz tarafından yürütülen yoğun alım faaliyetlerinin sekteye uğratılmadan üreticilerimize daha hızlı hizmet verilebilmesi için alım noktalarımızda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı caydırıcılığın sağlanması amacıyla duyurulan ancak kamuoyunda yanlış algıya yol açtığı anlaşılan uygulamalara son verilmiştir. Kurumumuza ürün satışıyla ilgili bu kapsamda yasaklanan herhangi bir üretici bulunmamaktadır. Ayrıca bu hususla ilgili olarak tüm taşra iş yerlerimize gerekli talimatlar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."