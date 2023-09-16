https://sputniknews.com.tr/20230916/tcg-sancaktar-ve-tcg-bayraktarin-libyaya-ulastirdigi-yardim-malzemeleri-teslim-edildi-1075526396.html
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri teslim edildi
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T18:23+0300
2023-09-16T18:23+0300
2023-09-16T18:23+0300
dünya
tcg sancaktar
libya
yardım
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaştırılan kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerinin yetkililere teslim edildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi" ifadesi kullanıldı.
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tcg sancaktar, libya, yardım
tcg sancaktar, libya, yardım
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri teslim edildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaştırılan kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerinin yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi" ifadesi kullanıldı.