https://sputniknews.com.tr/20230916/saglik-bakani-koca-159-saglik-calisanimiz-ve-sahra-hastanemizle-libyadayiz-1075529399.html
Sağlık Bakanı Koca: 159 sağlık çalışanımız ve sahra hastanemizle Libya’dayız
Sağlık Bakanı Koca: 159 sağlık çalışanımız ve sahra hastanemizle Libya’dayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 159 sağlık çalışanının tam donanımlı sahra hastanesi ile Libya halkının yanında olduğunu belirtti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T21:47+0300
2023-09-16T21:47+0300
2023-09-16T21:47+0300
türkiye
fahrettin koca
libya
sel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543260_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_fa6245cb7094c7109860f1a69f51d7d7.jpg
Libya’da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye’den yardım gitmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “159 sağlık çalışanımız ve sahra hastanemizle Libya’dayız. 148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya’ya bugün ulaştı. Şu an toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı sahra hastanesi, gereken ilaç ve tıbbı malzemeler ve acil müdahale ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya’da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz” ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından TCG Osmangazi gemisinin Libya’ya yardım götürmek için İzmir’den hareket ettiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230916/tcg-sancaktar-ve-tcg-bayraktarin-libyaya-ulastirdigi-yardim-malzemeleri-teslim-edildi-1075526396.html
türkiye
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543260_25:0:1149:843_1920x0_80_0_0_9846742e0246a6ca0bd56db6337d8f54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, libya, sel
fahrettin koca, libya, sel
Sağlık Bakanı Koca: 159 sağlık çalışanımız ve sahra hastanemizle Libya’dayız
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 159 sağlık çalışanının tam donanımlı sahra hastanesi ile Libya halkının yanında olduğunu belirtti.
Libya’da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye’den yardım gitmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “159 sağlık çalışanımız ve sahra hastanemizle Libya’dayız. 148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya’ya bugün ulaştı. Şu an toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı sahra hastanesi, gereken ilaç ve tıbbı malzemeler ve acil müdahale ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya’da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından TCG Osmangazi gemisinin Libya’ya yardım götürmek için İzmir’den hareket ettiğini açıkladı.