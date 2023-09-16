https://sputniknews.com.tr/20230916/rusyada-mevsimsel-vaka-artisi-nedeniyle-hukumet-konaginda-onleyici-tedbirler-alinacak-1075526792.html
Rusya’da mevsimsel vaka artışı nedeniyle Hükümet Konağı’nda önleyici tedbirler alınacak
Rusya’da mevsimsel vaka artışı nedeniyle Hükümet Konağı’nda önleyici tedbirler alınacak
Rusya Bakanlar Kurulu, akut solunum yolu viral enfeksiyonları, grip ve Kovid-19 vakalarındaki mevsimsel artış nedeniyle Hükümet Konağı'nda maske takma da dahil... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T19:26+0300
2023-09-16T19:26+0300
2023-09-16T19:27+0300
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rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)
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Rusya Bakanlar Kurulu basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağı'nda akut solunum yolu viral enfeksiyonları, grip ve Kovid-19 vakalarındaki mevsimsel artış nedeniyle maske takma da dahil olmak üzere ek önleyici tedbirler uygulamaya konuldu.Açıklamada, “Hükümet Konağı’nda maske takma da dahil olmak üzere ek önleyici tedbirler geçici olarak uygulamaya konuldu” ifadelerine yer verildi.Bu kararın akut solunum yolu viral enfeksiyonları, grip ve Kovid-19 vakalarındaki mevsimsel artış nedeniyle alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Geçici kısıtlayıcı önlemler olumlu epidemiyolojik durumun korunmasına yardımcı olacak” denildi.Rospotrebnadzor: Ciddi nedenler olmadıkça Rusya’da maske takma zorunluluğu planlanmıyorRusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ise ciddi nedenler olmadıkça Rusya’da maske takma zorunluluğunun planlanmadığını bildirdi.Rospotrebnadzor basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Maske takma zorunluluğu gibi kısıtlayıcı tedbirler, ciddi nedenler olmadığı sürece planlanmıyor. Kurumlara belirli bir süre için yerel kısıtlamalar getirilebilir” ifadeleri yer aldı.
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rusya, rospotrebnadzor, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)
Rusya’da mevsimsel vaka artışı nedeniyle Hükümet Konağı’nda önleyici tedbirler alınacak
19:26 16.09.2023 (güncellendi: 19:27 16.09.2023) Abone ol
Rusya Bakanlar Kurulu, akut solunum yolu viral enfeksiyonları, grip ve Kovid-19 vakalarındaki mevsimsel artış nedeniyle Hükümet Konağı'nda maske takma da dahil olmak üzere ek önleyici tedbirlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.
Rusya Bakanlar Kurulu basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağı'nda akut solunum yolu viral enfeksiyonları, grip ve Kovid-19 vakalarındaki mevsimsel artış nedeniyle maske takma da dahil olmak üzere ek önleyici tedbirler uygulamaya konuldu.
Açıklamada, “Hükümet Konağı’nda maske takma da dahil olmak üzere ek önleyici tedbirler geçici olarak uygulamaya konuldu” ifadelerine yer verildi.
Bu kararın akut solunum yolu viral enfeksiyonları, grip ve Kovid-19 vakalarındaki mevsimsel artış nedeniyle alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Geçici kısıtlayıcı önlemler olumlu epidemiyolojik durumun korunmasına yardımcı olacak” denildi.
Rospotrebnadzor: Ciddi nedenler olmadıkça Rusya’da maske takma zorunluluğu planlanmıyor
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ise ciddi nedenler olmadıkça Rusya’da maske takma zorunluluğunun planlanmadığını bildirdi.
Rospotrebnadzor basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Maske takma zorunluluğu gibi kısıtlayıcı tedbirler, ciddi nedenler olmadığı sürece planlanmıyor. Kurumlara belirli bir süre için yerel kısıtlamalar getirilebilir” ifadeleri yer aldı.