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Moskova’da retro tarzı klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘diplomatik ralli’ düzenlendi
Moskova’da retro tarzı klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘diplomatik ralli’ düzenlendi
Bu sabah Moskova'nın merkezinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde ‘retro tarzı’ klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘diplomatik ralli’... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
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фото, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, araba, klasik araba, diplomasi
фото, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, araba, klasik araba, diplomasi

Moskova’da retro tarzı klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘diplomatik ralli’ düzenlendi

17:06 16.09.2023
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Bu sabah Moskova'nın merkezinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde ‘retro tarzı’ klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘diplomatik ralli’ başladı.
© Fotoğraf : mid.ru

Rusya Dışişleri Bakanlığı diplomatik birimine bağlı Ana Üretim ve Ticaret İdaresi (GlavUpDK) desteği ile Gorkiyklassik Trokadero Tarihi Otomobil Birliği tarafından organize edilen ve Sovyet döneminde diplomatlara hizmet veren otomobillerin katıldığı ‘diplomatik ralli’ Rusya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı diplomatik birimine bağlı Ana Üretim ve Ticaret İdaresi (GlavUpDK) desteği ile Gorkiyklassik Trokadero Tarihi Otomobil Birliği tarafından organize edilen ve Sovyet döneminde diplomatlara hizmet veren otomobillerin katıldığı ‘diplomatik ralli’ Rusya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde başladı. - Sputnik Türkiye
1/4
© Fotoğraf : mid.ru

Rusya Dışişleri Bakanlığı diplomatik birimine bağlı Ana Üretim ve Ticaret İdaresi (GlavUpDK) desteği ile Gorkiyklassik Trokadero Tarihi Otomobil Birliği tarafından organize edilen ve Sovyet döneminde diplomatlara hizmet veren otomobillerin katıldığı ‘diplomatik ralli’ Rusya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde başladı.

© Fotoğraf : mid.ru

Etkinlikte ZIL, Volga, Pobeda, GAZ, Moskviç gibi eski Sovyet yapımı otomobillerin yanı sıra (20. yüzyılın 40'lı - 80'li yıllarında üretilmiş) Jaguar, Mercedes ve Buick gibi eski marka otomobiller de yer aldı.

Etkinlikte ZIL, Volga, Pobeda, GAZ, Moskviç gibi eski Sovyet yapımı otomobillerin yanı sıra (20. yüzyılın 40&#x27;lı - 80&#x27;li yıllarında üretilmiş) Jaguar, Mercedes ve Buick gibi eski marka otomobiller de yer aldı. - Sputnik Türkiye
2/4
© Fotoğraf : mid.ru

Etkinlikte ZIL, Volga, Pobeda, GAZ, Moskviç gibi eski Sovyet yapımı otomobillerin yanı sıra (20. yüzyılın 40'lı - 80'li yıllarında üretilmiş) Jaguar, Mercedes ve Buick gibi eski marka otomobiller de yer aldı.

© Fotoğraf : mid.ru

Toplam 30 ekibin katıldığı ‘diplomatik ralli’ Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bulunduğu meydandan başlayarak Volga kıyılarında, Tver bölgesindeki Zavidovo Tatil Tesisleri’nde son buldu.

Toplam 30 ekibin katıldığı ‘diplomatik ralli’ Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bulunduğu meydandan başlayarak Volga kıyılarında, Tver bölgesindeki Zavidovo Tatil Tesisleri’nde son buldu. - Sputnik Türkiye
3/4
© Fotoğraf : mid.ru

Toplam 30 ekibin katıldığı ‘diplomatik ralli’ Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bulunduğu meydandan başlayarak Volga kıyılarında, Tver bölgesindeki Zavidovo Tatil Tesisleri’nde son buldu.

© Fotoğraf : mid.ru

Arabalar Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı binasının önünde de poz verdi.

Arabalar Rusya&#x27;nın Dışişleri Bakanlığı binasının önünde de poz verdi. - Sputnik Türkiye
4/4
© Fotoğraf : mid.ru

Arabalar Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı binasının önünde de poz verdi.

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