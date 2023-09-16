Moskova’da retro tarzı klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘diplomatik ralli’ düzenlendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı diplomatik birimine bağlı Ana Üretim ve Ticaret İdaresi (GlavUpDK) desteği ile Gorkiyklassik Trokadero Tarihi Otomobil Birliği tarafından organize edilen ve Sovyet döneminde diplomatlara hizmet veren otomobillerin katıldığı ‘diplomatik ralli’ Rusya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde başladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı diplomatik birimine bağlı Ana Üretim ve Ticaret İdaresi (GlavUpDK) desteği ile Gorkiyklassik Trokadero Tarihi Otomobil Birliği tarafından organize edilen ve Sovyet döneminde diplomatlara hizmet veren otomobillerin katıldığı ‘diplomatik ralli’ Rusya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde başladı.
Etkinlikte ZIL, Volga, Pobeda, GAZ, Moskviç gibi eski Sovyet yapımı otomobillerin yanı sıra (20. yüzyılın 40'lı - 80'li yıllarında üretilmiş) Jaguar, Mercedes ve Buick gibi eski marka otomobiller de yer aldı.
Etkinlikte ZIL, Volga, Pobeda, GAZ, Moskviç gibi eski Sovyet yapımı otomobillerin yanı sıra (20. yüzyılın 40'lı - 80'li yıllarında üretilmiş) Jaguar, Mercedes ve Buick gibi eski marka otomobiller de yer aldı.