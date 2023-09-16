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https://sputniknews.com.tr/20230916/lavrov-zelenskiyin-de-olmasinin-beklendigi-bm-guvenlik-konseyi-toplantisina-katilacak-1075529495.html
‘Lavrov, Zelenskiy’in de olmasının beklendiği BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak’
‘Lavrov, Zelenskiy’in de olmasının beklendiği BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak’
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Bakan Lavrov'un Ukrayna lideri Zelenskiy'in de olmasının beklendiği BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna konulu... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T21:53+0300
2023-09-16T21:53+0300
sergey lavrov
vasiliy nebenzya
vladimir zelenskiy
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Sputnik’e demecinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, BM Güvenlik Konseyi’nin Vladimir Zelenskiy’in de bulunmasının beklendiği Ukrayna konulu toplantısına katılacağı bilgisini verdi.Nebezya, “Elbette ki Rusya, bu konuda düzenlenen Konsey’in daha önceki tüm toplantılarında olduğu gibi, Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna ile ilgili üst düzey toplantısına da katılacak. Ülkemizi temsil edecek olan kişi, heyetimizin başkanı Bakan Sergey Lavrov olacak” diye konuştu.Batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki diğer siyasallaştırılmış girişimlerinde de olduğu gibi bu etkinliğin ‘salınımının’ da sıfır olmasının beklendiğine dikkat çeken Nebenzya, toplantının Zelenskiy’in baş rolü oynayacağı bir başka ‘şov’ olacağını ifade etti.Rus diplomat, “O, bir komedyenin sahnedeki rolüne elbette aşina, ancak biz, BM'nin bir kurucu devleti olarak bu örgütün yüksek kürsüsünün Batılı meslektaşlarımızın çabalarıyla tiyatro performansı için demeyelim de, kişisel PR için kullanıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.‘Rusya'yı cezalandırma ve bastırma’ çabasından kör olmuş Batılı delegasyonların, BM Güvenlik Konseyi'ni yalnızca PR kampanyaları için bir platform olarak gördüklerini de vurgulayan Nebenzya, söz konusu devletlerin bu organın yerleşik çalışmalarıyla, otoritesiyle ve tartışmaların esasıyla hiç ilgilenmediklerini sözlerine ekledi.BM Güvenlik Konseyi'nin üst düzey Genel Kurul haftasında delegasyon başkanları düzeyinde toplantısının 20 Eylül'de yapılması planlanıyor.
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sergey lavrov, vasiliy nebenzya, vladimir zelenskiy, birleşmiş milletler (bm)
sergey lavrov, vasiliy nebenzya, vladimir zelenskiy, birleşmiş milletler (bm)

‘Lavrov, Zelenskiy’in de olmasının beklendiği BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak’

21:53 16.09.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Bakan Lavrov'un Ukrayna lideri Zelenskiy'in de olmasının beklendiği BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna konulu toplantısına katılacağını belirtti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Sputnik’e demecinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, BM Güvenlik Konseyi’nin Vladimir Zelenskiy’in de bulunmasının beklendiği Ukrayna konulu toplantısına katılacağı bilgisini verdi.
Nebezya, “Elbette ki Rusya, bu konuda düzenlenen Konsey’in daha önceki tüm toplantılarında olduğu gibi, Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna ile ilgili üst düzey toplantısına da katılacak. Ülkemizi temsil edecek olan kişi, heyetimizin başkanı Bakan Sergey Lavrov olacak” diye konuştu.
Batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki diğer siyasallaştırılmış girişimlerinde de olduğu gibi bu etkinliğin ‘salınımının’ da sıfır olmasının beklendiğine dikkat çeken Nebenzya, toplantının Zelenskiy’in baş rolü oynayacağı bir başka ‘şov’ olacağını ifade etti.
Rus diplomat, “O, bir komedyenin sahnedeki rolüne elbette aşina, ancak biz, BM'nin bir kurucu devleti olarak bu örgütün yüksek kürsüsünün Batılı meslektaşlarımızın çabalarıyla tiyatro performansı için demeyelim de, kişisel PR için kullanıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
‘Rusya'yı cezalandırma ve bastırma’ çabasından kör olmuş Batılı delegasyonların, BM Güvenlik Konseyi'ni yalnızca PR kampanyaları için bir platform olarak gördüklerini de vurgulayan Nebenzya, söz konusu devletlerin bu organın yerleşik çalışmalarıyla, otoritesiyle ve tartışmaların esasıyla hiç ilgilenmediklerini sözlerine ekledi.
BM Güvenlik Konseyi'nin üst düzey Genel Kurul haftasında delegasyon başkanları düzeyinde toplantısının 20 Eylül'de yapılması planlanıyor.
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