https://sputniknews.com.tr/20230916/kapalicarsinin-cati-kisminda-yangin-bolgeye-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1075529909.html

Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T22:56+0300

2023-09-16T22:56+0300

2023-09-16T23:52+0300

kapalıçarşı

yangın

itfaiye

türkiye

çatı

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Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.Yangına 25 araç ve 79 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, AFAD İl Müdürlüğü'nden ise destek amaçlı 1 araç ile 5 personelin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yangına dair yaptığı açıklamada "Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

türkiye

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kapalıçarşı, yangın, itfaiye, çatı