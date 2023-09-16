https://sputniknews.com.tr/20230916/kapalicarsinin-cati-kisminda-yangin-bolgeye-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1075529909.html
Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T22:56+0300
2023-09-16T22:56+0300
2023-09-16T23:52+0300
kapalıçarşı
yangın
itfaiye
türkiye
çatı
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Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.Yangına 25 araç ve 79 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, AFAD İl Müdürlüğü'nden ise destek amaçlı 1 araç ile 5 personelin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yangına dair yaptığı açıklamada "Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
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kapalıçarşı, yangın, itfaiye, çatı
kapalıçarşı, yangın, itfaiye, çatı
Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü
22:56 16.09.2023 (güncellendi: 23:52 16.09.2023) Abone ol
Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangına 25 araç ve 79 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, AFAD İl Müdürlüğü'nden ise destek amaçlı 1 araç ile 5 personelin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yangına dair yaptığı açıklamada "Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.