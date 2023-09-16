https://sputniknews.com.tr/20230916/izmirdeki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1075529104.html

İzmir’deki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir’deki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü hava araçlarıyla müdahale sürüyor. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T21:38+0300

2023-09-16T21:38+0300

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türkiye

izmir

orman yangını

yangın

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Saat 14.00 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer ve 10 ilk müdahale ekibi olmak üzere toplam 500 personel alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı çalışmalara ara verirken, 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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izmir, orman yangını, yangın