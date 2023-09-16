https://sputniknews.com.tr/20230916/izmirdeki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1075529104.html
İzmir’deki orman yangınına müdahale sürüyor
İzmir’deki orman yangınına müdahale sürüyor
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü hava araçlarıyla müdahale sürüyor. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T21:38+0300
2023-09-16T21:38+0300
2023-09-16T21:38+0300
türkiye
izmir
orman yangını
yangın
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Saat 14.00 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer ve 10 ilk müdahale ekibi olmak üzere toplam 500 personel alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı çalışmalara ara verirken, 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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izmir, orman yangını, yangın
izmir, orman yangını, yangın
İzmir’deki orman yangınına müdahale sürüyor
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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü hava araçlarıyla müdahale sürüyor.
Saat 14.00 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer ve 10 ilk müdahale ekibi olmak üzere toplam 500 personel alevlere havadan ve karadan müdahale etti.
Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı çalışmalara ara verirken, 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.