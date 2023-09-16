https://sputniknews.com.tr/20230916/izmirde-ormanlik-alanda-cikan-yangina-havadan-mudahale-ediliyor-1075522474.html
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T16:18+0300
2023-09-16T16:18+0300
2023-09-16T16:18+0300
yaşam
video
izmir
orman yangını
helikopter
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Öğle saatleri ormanlık alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 6 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 7 dozerle çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
2023-09-16T16:18+0300
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PT0M38S
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video, izmir, orman yangını, helikopter, видео
video, izmir, orman yangını, helikopter, видео
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor.
Öğle saatleri ormanlık alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 6 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 7 dozerle çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.