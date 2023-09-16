https://sputniknews.com.tr/20230916/istiklal-marsina-hakaret-ettigi-iddiasiyla-gozaltina-alinan-kisi-tutuklandi-1075511606.html
İstiklal Marşı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
İstiklal Marşı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
İstanbul'da, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, "halkı kin ve düşmanlığa... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T00:14+0300
2023-09-16T00:14+0300
2023-09-16T00:17+0300
türkiye
istanbul
istiklal marşı
sosyal medya
hakaret
istanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir okulda İstiklal Marşı okunurken çektiği videoyu, sosyal medya hesabından hakaret içeren ifadeler yazarak paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler çalışmalarında, söz konusu paylaşımı M.E'nin sosyal medya hesabından eşi R.K'nın yaptığını belirledi.Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden R.K. "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanırken, M.E. serbest bırakıldı.
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istanbul, istiklal marşı, sosyal medya, hakaret, istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul, istiklal marşı, sosyal medya, hakaret, istanbul emniyet müdürlüğü
İstiklal Marşı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
00:14 16.09.2023 (güncellendi: 00:17 16.09.2023) Abone ol
İstanbul'da, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir okulda İstiklal Marşı okunurken çektiği videoyu, sosyal medya hesabından hakaret içeren ifadeler yazarak paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler çalışmalarında, söz konusu paylaşımı M.E'nin sosyal medya hesabından eşi R.K'nın yaptığını belirledi.
Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden R.K. "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanırken, M.E. serbest bırakıldı.