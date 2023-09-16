https://sputniknews.com.tr/20230916/iletisim-baskanligi-ayasofya-i-kebir-camiinin-restorasyonuyla-ilgili-iddialari-yalanladi-1075512802.html

İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanlayarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50... 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T00:45+0300

2023-09-16T00:45+0300

2023-09-16T00:45+0300

türkiye

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyon

ayasofya-i kebir cami-i şerif

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ayasofya

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiasını yalanladı.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler verildi:

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