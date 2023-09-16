https://sputniknews.com.tr/20230916/iletisim-baskanligi-ayasofya-i-kebir-camiinin-restorasyonuyla-ilgili-iddialari-yalanladi-1075512802.html
İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanlayarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T00:45+0300
2023-09-16T00:45+0300
2023-09-16T00:45+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyon
ayasofya-i kebir cami-i şerif
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiasını yalanladı.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler verildi:
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İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanladı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanlayarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiasını yalanladı.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler verildi:
"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir. 1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır."