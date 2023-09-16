https://sputniknews.com.tr/20230916/hatayda-8-katli-binanin-yikim-ani-goruntulendi-1075515446.html
Hatay'da 8 katlı binanın yıkım anı görüntülendi
Hatay'da 8 katlı binanın yıkım anı görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, bölge halkı, iş makinasıyla kolonları kesilerek yıkılan 8 katlı binanın kontrollü yıkım anını izledi. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T10:12+0300
2023-09-16T10:12+0300
2023-09-16T10:18+0300
türkiye
video
hatay
deprem
yıkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/10/1075515773_0:51:1161:704_1920x0_80_0_0_cbf1c4559ca57df33c156cf4960697ab.png
6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı ağır hasarlı bina da ekipler tarafından kolonları kesilerek yıkıldı. Bölge halkı binanın yıkım anını dikkatle izledi.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/10/1075515773_76:0:1084:756_1920x0_80_0_0_7cda5b66f71af030b764072200851fee.png
Hatay'da 8 katlı binanın yıkım anı
Hatay'da 8 katlı binanın yıkım anı
2023-09-16T10:12+0300
true
PT0M22S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, hatay, deprem, yıkım, видео
video, hatay, deprem, yıkım, видео
Hatay'da 8 katlı binanın yıkım anı görüntülendi
10:12 16.09.2023 (güncellendi: 10:18 16.09.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, bölge halkı, iş makinasıyla kolonları kesilerek yıkılan 8 katlı binanın kontrollü yıkım anını izledi.
6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı ağır hasarlı bina da ekipler tarafından kolonları kesilerek yıkıldı.
Bölge halkı binanın yıkım anını dikkatle izledi.