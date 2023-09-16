Güney Kore'de binlerce öğretmen velilere karşı toplandı

© AP Photo / Ahn Young-joon Göstericiler, son 8 yılda 9 binden fazla öğretmenin "baskıcı öğrenci velileri" tarafından şikayet edildiğini ileri sürdü. Parlamenterler, haftalardır öğretmenlerin taleplerini karşılamak için görüşmeler yürütüyor. Güney Kore'de, kariyer ve evliliklerde ülkenin önde gelen üniversitelerinden mezun olmak önemli bir unsur olarak görülüyor.