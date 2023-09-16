Güney Kore'de binlerce öğretmen velilere karşı toplandı

© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore'de öğretmenler, kendilerini öğrenci velilerinin baskılarından koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebiyle gösteri düzenledi.
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© AP Photo / Ahn Young-joon
Güney Kore'de öğretmenler, kendilerini öğrenci velilerinin baskılarından koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebiyle gösteri düzenledi.
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore Meclisi'nin yakınlarındaki bir caddeyi kapatan ve siyah kıyafetler giyen binlerce öğretmen, kendilerini öğrenci velilerinin baskılarından koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebini içeren pankartlar taşıdı, "Öğretmenlere çocukların duygusal istismarı iddialarına karşı dokunulmazlık verin" sloganları attı.
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© AP Photo / Ahn Young-joon
Güney Kore Meclisi'nin yakınlarındaki bir caddeyi kapatan ve siyah kıyafetler giyen binlerce öğretmen, kendilerini öğrenci velilerinin baskılarından koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebini içeren pankartlar taşıdı, "Öğretmenlere çocukların duygusal istismarı iddialarına karşı dokunulmazlık verin" sloganları attı.
© AP Photo / Ahn Young-joonÜlkede bir öğretmenin 'baskıcı öğrenci velisinin' şikayetleri nedeniyle yaşadığı ruhsal rahatsızlıklar sonucu temmuz ayında hayatını kaybettiği iddiasıyla başkent Seul'de binlerce öğretmen bir araya geldi.
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© AP Photo / Ahn Young-joon
Ülkede bir öğretmenin 'baskıcı öğrenci velisinin' şikayetleri nedeniyle yaşadığı ruhsal rahatsızlıklar sonucu temmuz ayında hayatını kaybettiği iddiasıyla başkent Seul'de binlerce öğretmen bir araya geldi.
© AP Photo / Ahn Young-joonÖğretmenler, kendi alanlarına ilişkin mevcut yasaların sınıfta kontrolü sağlamayı güçleştirdiği ve haklarında suçlamalarda bulunan ailelerin merhametine bırakıldıkları gerekçesiyle gösteri yaptı.
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© AP Photo / Ahn Young-joon
Öğretmenler, kendi alanlarına ilişkin mevcut yasaların sınıfta kontrolü sağlamayı güçleştirdiği ve haklarında suçlamalarda bulunan ailelerin merhametine bırakıldıkları gerekçesiyle gösteri yaptı.
© AP Photo / Ahn Young-joonGöstericiler, son 8 yılda 9 binden fazla öğretmenin "baskıcı öğrenci velileri" tarafından şikayet edildiğini ileri sürdü. Parlamenterler, haftalardır öğretmenlerin taleplerini karşılamak için görüşmeler yürütüyor. Güney Kore'de, kariyer ve evliliklerde ülkenin önde gelen üniversitelerinden mezun olmak önemli bir unsur olarak görülüyor.
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© AP Photo / Ahn Young-joon
Göstericiler, son 8 yılda 9 binden fazla öğretmenin "baskıcı öğrenci velileri" tarafından şikayet edildiğini ileri sürdü. Parlamenterler, haftalardır öğretmenlerin taleplerini karşılamak için görüşmeler yürütüyor. Güney Kore'de, kariyer ve evliliklerde ülkenin önde gelen üniversitelerinden mezun olmak önemli bir unsur olarak görülüyor.