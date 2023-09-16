https://sputniknews.com.tr/20230916/eski-pentagon-danismani-ukrayna-ordusu-uzun-menzilli-saldiri-taktigine-gecti-1075519498.html

Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna ordusu uzun menzilli saldırı taktiğine geçti

Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna ordusu uzun menzilli saldırı taktiğine geçti

Pentagon eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı füzeleri kullanarak uzun menzilli saldırı taktiğine geçtiğini... 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T13:47+0300

2023-09-16T13:47+0300

2023-09-16T13:47+0300

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Norveçli siyaset bilimci Glenn Diesen’in YouTube kanalına konuk olan ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Batı füzeleri ve istihbarat bilgilerini kullanarak uzun menzilli saldırı taktiklerine geçtiğini söyledi.McGregor, “Yeni bir aşamadayız, uzun menzilli saldırılar aşamasındayız çünkü Ukraynalıların savaşta kullanacak hiçbir şeyi kalmadı ve bu çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.McGregor, karşı saldırı sırasında yaşanan ağır kayıplar nedeniyle Ukraynalıların karada savaş operasyonları yürütme yeteneğini kaybettiğini ve artık NATO ülkelerinden gelen istihbarat bilgilerini kullanarak uzun menzilli Batı füzeleriyle saldırı taktiğine geçtiklerini vurguladı.Uzman, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan bu tür yardımın, pratikte Batılı ülkeleri Rusya ile çatışmaya doğrudan katılan taraf haline getirdiğini ve bunun Moskova'nın ciddi tepkisine yol açabileceğine dikkat çekti.Ukraynalıların yeni taktiklerinin Rusya'ya savaşı Kiev'i ağır yenilgiye uğratarak bitirmekten başka seçenek bırakmayacağı belirten McGregor, "Sanırım Ruslar, çatışmanın yalnızca askeri yollarla sona ereceğini artık anladı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230916/ukrayna-disisleri-bakanligi-kiev-yakinda-abdden-atacms-fuzeleri-alacak-1075517681.html

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