https://sputniknews.com.tr/20230916/emine-erdogan-malcolm-xin-kizi-ile-gorusme-gerceklestirdi-1075520006.html

Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı ile görüşme gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı ile görüşme gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile Vahdettin Köşkü'nde bir... 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T14:37+0300

2023-09-16T14:37+0300

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türkiye

video

malcolm x

emine erdoğan

görüşme

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Yapılan görüşmede Malcolm X'in suikasta uğradığı Audubon Balo Salonu'nun restore edilip 19 Mayıs 2005'te ''Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi" ismiyle faaliyete giren merkezle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Emine Erdoğan, görüşmede Malcolm X'in adının ve mirasının yaşatılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, Emine Erdoğan, İlyasa Şahbaz ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında Amerikalı Müslüman insan hakları savunucusu, siyasi lider ve yazar Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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video, malcolm x, emine erdoğan, görüşme, видео