https://sputniknews.com.tr/20230916/emine-erdogan-malcolm-xin-kizi-ile-gorusme-gerceklestirdi-1075520006.html
Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı ile görüşme gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı ile görüşme gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile Vahdettin Köşkü'nde bir... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T14:37+0300
2023-09-16T14:37+0300
2023-09-16T14:37+0300
türkiye
video
malcolm x
emine erdoğan
görüşme
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Yapılan görüşmede Malcolm X'in suikasta uğradığı Audubon Balo Salonu'nun restore edilip 19 Mayıs 2005'te ''Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi" ismiyle faaliyete giren merkezle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Emine Erdoğan, görüşmede Malcolm X'in adının ve mirasının yaşatılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, Emine Erdoğan, İlyasa Şahbaz ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında Amerikalı Müslüman insan hakları savunucusu, siyasi lider ve yazar Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
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Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı ile görüşme gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı ile görüşme gerçekleştirdi
2023-09-16T14:37+0300
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video, malcolm x, emine erdoğan, görüşme, видео
video, malcolm x, emine erdoğan, görüşme, видео
Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı ile görüşme gerçekleştirdi
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Emine Erdoğan, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Yapılan görüşmede Malcolm X'in suikasta uğradığı Audubon Balo Salonu'nun restore edilip 19 Mayıs 2005'te ''Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi" ismiyle faaliyete giren merkezle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.
Emine Erdoğan, görüşmede Malcolm X'in adının ve mirasının yaşatılmasının önemini vurguladı.
Ayrıca, Emine Erdoğan, İlyasa Şahbaz ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında Amerikalı Müslüman insan hakları savunucusu, siyasi lider ve yazar Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.