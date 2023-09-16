https://sputniknews.com.tr/20230916/dunya-saglik-orgutu-libyanin-derne-kentinde-hala-9-bin-kisi-kayip-1075527159.html
Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişi kayıp
Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişi kayıp
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T19:44+0300
2023-09-16T19:44+0300
2023-09-16T19:44+0300
dünya
libya
derne
sel
sel felaketi
kuzey afrika
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Libya'ya yaklaşık 250 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak (29 ton) tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.Temel tıbbi ekipman ile ilaç, ameliyat malzemesi ve ceset torbalarından oluşan malzemelerin bugün Bingazi kentine ulaştığı kaydedildi.Açıklamada, Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son '40 yılın en yüksek seviyesinde' olduğu ifade ediliyor.
libya
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libya, derne, sel, sel felaketi, kuzey afrika
libya, derne, sel, sel felaketi, kuzey afrika
Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişi kayıp
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Libya'ya yaklaşık 250 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak (29 ton) tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.
Temel tıbbi ekipman ile ilaç, ameliyat malzemesi ve ceset torbalarından oluşan malzemelerin bugün Bingazi kentine ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son '40 yılın en yüksek seviyesinde' olduğu ifade ediliyor.