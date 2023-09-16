Bolu'da orman yangını çıktı

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Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz
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Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
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ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu savaş gücünü kaybetti ve yok edilecek
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Rusya İnsan Hakları Konseyi: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sözcüsünün gazetecileri tehdit etmesi kabul edilemez
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Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
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Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti
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Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
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Batı basını: ‘Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı’
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G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
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Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
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Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
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Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
YEŞİLÇAMIN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 7 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
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‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
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Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
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Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
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BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu savaş gücünü kaybetti ve yok edilecek
SESLİ HABER
Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
SESLİ HABER
Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti
SESLİ HABER
Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz
SESLİ HABER
Rusya İnsan Hakları Konseyi: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sözcüsünün gazetecileri tehdit etmesi kabul edilemez