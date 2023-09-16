https://sputniknews.com.tr/20230916/afyonkarahisarda-iki-kisilik-ozel-helikopter-inis-yaptigi-sirada-agaclara-takilarak-dustu-1075526505.html

Afyonkarahisar’da iki kişilik özel helikopter ağaçlara takılarak düştü

Afyonkarahisar’da iki kişilik özel helikopter ağaçlara takılarak düştü

Afyonkarahisar’da iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T18:34+0300

2023-09-16T18:34+0300

2023-09-16T19:25+0300

afyonkarahisar

helikopter

düşüş

düşmek

türkiye

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Afyonkarahisar’da bir ilaç firmasına ait 2 kişilik helikopter iniş sırasında 5 yıldızlı otelin bahçesindeki çitlerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, güvenlik ve AFAD ekibi sevk edildi. Çitleri saran çam ağaçlarının üzerine çakılan helikopterdeki N.C. ve B.C. isimli şahıslar kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

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afyonkarahisar, helikopter, düşüş, düşmek