https://sputniknews.com.tr/20230916/afyonkarahisarda-iki-kisilik-ozel-helikopter-inis-yaptigi-sirada-agaclara-takilarak-dustu-1075526505.html
Afyonkarahisar’da iki kişilik özel helikopter ağaçlara takılarak düştü
Afyonkarahisar’da iki kişilik özel helikopter ağaçlara takılarak düştü
Afyonkarahisar’da iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T18:34+0300
2023-09-16T18:34+0300
2023-09-16T19:25+0300
afyonkarahisar
helikopter
düşüş
düşmek
türkiye
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Afyonkarahisar’da bir ilaç firmasına ait 2 kişilik helikopter iniş sırasında 5 yıldızlı otelin bahçesindeki çitlerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, güvenlik ve AFAD ekibi sevk edildi. Çitleri saran çam ağaçlarının üzerine çakılan helikopterdeki N.C. ve B.C. isimli şahıslar kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.
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afyonkarahisar, helikopter, düşüş, düşmek
afyonkarahisar, helikopter, düşüş, düşmek
Afyonkarahisar’da iki kişilik özel helikopter ağaçlara takılarak düştü
18:34 16.09.2023 (güncellendi: 19:25 16.09.2023) Abone ol
Afyonkarahisar’da iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Afyonkarahisar’da bir ilaç firmasına ait 2 kişilik helikopter iniş sırasında 5 yıldızlı otelin bahçesindeki çitlerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, güvenlik ve AFAD ekibi sevk edildi. Çitleri saran çam ağaçlarının üzerine çakılan helikopterdeki N.C. ve B.C. isimli şahıslar kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.