https://sputniknews.com.tr/20230915/yunanistanin-tesalya-bolgesinde-sel-nedeniyle-okullarin-acilmasi-ertelendi-1075509892.html

Yunanistan'ın Tesalya Bölgesi'nde sel nedeniyle okulların açılması ertelendi

Yunanistan'ın Tesalya Bölgesi'nde sel nedeniyle okulların açılması ertelendi

Yunanistan'ın Tesalya Bölgesi'nde geçen hafta yaşanan seller nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim bir hafta daha ertelendi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T22:09+0300

2023-09-15T22:09+0300

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sel

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Eğitim, Din ve Spor Bakanlığı ve Tesalya Bölge Valiliği'nin aldığı ortak karara göre Tesalya Bölgesi'nde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim 22 Eylül'e kadar ertelendi.Böylece okullar, 25 Eylül'de başlayacak.Ülke genelinde 2023-2024 eğitim yılı 11 Eylül'de başlamıştı ancak Tesalya'da sel nedeniyle okulların açılması bir hafta ertelenmişti.Bölgede temiz su sorunu devam ediyorSeller nedeniyle başta Volos ve Tesalya Bölgesi'nde kanalizasyon ve şehir şebeke sistemleri büyük hasar aldı.Musluktan akan sular, halk sağlığını tehdit ediyor. On binlerce hayvanın telef olduğu, tarım ilaçları ve benzin gibi kimyasal maddelerin sulara karıştığı bölgede salgın hastalık tehlikesi de sürüyor.Bu nedenle diş fırçalamak ve yemek yapmak gibi işlemlerde şişelenmiş içme sularının kullanılması tavsiye ediliyor.

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