https://sputniknews.com.tr/20230915/unesco-ukraynadaki-bazi-yapilari-tehlike-altindaki-kulturel-miraslar-listesine-ekledi-1075510018.html

UNESCO, Ukrayna’daki bazı yapıları ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine ekledi

UNESCO, Ukrayna’daki bazı yapıları ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine ekledi

UNESCO, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle Kiev ve Lviv’deki bazı tarihi yerleri ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine ekledi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T22:14+0300

2023-09-15T22:14+0300

2023-09-15T22:14+0300

ukrayna krizi

unesco

ukrayna

ukrayna krizi

kiev

lviv

aziz sofya katedrali

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UNESCO’dan Batı medyasına yapılan açıklamada, “Kiev’deki Aziz Sofya Katedrali ve manastır yapıları ile Lviv’in tarihi merkezi, tehlike altındaki kültürel miraslar listesine alındı” ifadesine yer verildi.Karar, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlediği toplantıda alındı.Daha önce Ukrayna’nın Odessa şehrinin tarihi merkezi de ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine dahil edilmişti.

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kiev

lviv

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unesco, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, lviv, aziz sofya katedrali