https://sputniknews.com.tr/20230915/unesco-ukraynadaki-bazi-yapilari-tehlike-altindaki-kulturel-miraslar-listesine-ekledi-1075510018.html
UNESCO, Ukrayna’daki bazı yapıları ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine ekledi
UNESCO, Ukrayna’daki bazı yapıları ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine ekledi
UNESCO, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle Kiev ve Lviv’deki bazı tarihi yerleri ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine ekledi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T22:14+0300
2023-09-15T22:14+0300
2023-09-15T22:14+0300
ukrayna krizi
unesco
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
lviv
aziz sofya katedrali
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067312774_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_28a34ebd0fda0d76689e9184c123f837.jpg
UNESCO’dan Batı medyasına yapılan açıklamada, “Kiev’deki Aziz Sofya Katedrali ve manastır yapıları ile Lviv’in tarihi merkezi, tehlike altındaki kültürel miraslar listesine alındı” ifadesine yer verildi.Karar, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlediği toplantıda alındı.Daha önce Ukrayna’nın Odessa şehrinin tarihi merkezi de ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine dahil edilmişti.
ukrayna
kiev
lviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067312774_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_5ada0cd33186e22c9a5743b382ae3770.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
unesco, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, lviv, aziz sofya katedrali
unesco, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, lviv, aziz sofya katedrali
UNESCO, Ukrayna’daki bazı yapıları ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine ekledi
Abone ol
UNESCO, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle Kiev ve Lviv’deki bazı tarihi yerleri ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine ekledi.
UNESCO’dan Batı medyasına yapılan açıklamada, “Kiev’deki Aziz Sofya Katedrali ve manastır yapıları ile Lviv’in tarihi merkezi, tehlike altındaki kültürel miraslar listesine alındı” ifadesine yer verildi.
Karar, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlediği toplantıda alındı.
Daha önce Ukrayna’nın Odessa şehrinin tarihi merkezi de ‘tehlike altındaki kültürel miraslar’ listesine dahil edilmişti.