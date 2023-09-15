https://sputniknews.com.tr/20230915/ukraynadaki-cephenin-en-sicak-noktasindan-goruntuler-1075505858.html
Ukrayna'daki cephenin en sıcak noktasından görüntüler
Ukrayna'daki cephenin en sıcak noktasından görüntüler
Ukrayna ordusu, son aylarda cephenin en sıcak noktası haline gelen Rabotino-Verbovoye bölgesindeki Rus mevzilerine düzenlediği saldırılarda zırhlı araçları... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T19:47+0300
2023-09-15T19:47+0300
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Ukrayna'daki cephenin en sıcak noktasından görüntüler
Ukrayna'daki cephenin en sıcak noktasından görüntüler
2023-09-15T19:47+0300
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video, rusya, ukrayna
Ukrayna'daki cephenin en sıcak noktasından görüntüler
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Ukrayna ordusu, son aylarda cephenin en sıcak noktası haline gelen Rabotino-Verbovoye bölgesindeki Rus mevzilerine düzenlediği saldırılarda zırhlı araçları neredeyse hiç kullanmıyor, hücum ağırlıklı olarak piyade birlikleriyle gerçekleştiriliyor.