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https://sputniknews.com.tr/20230915/tuik-acikladi-konut-satislari-azaldi-1075492275.html
TÜİK açıkladı: Konut satışları azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları azaldı
Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 3 bin 58'e geriledi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T10:47+0300
2023-09-15T10:47+0300
ekonomi
konut
konut satışı
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, ağustosta yabancılara 3 bin 58 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 42 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,5 oldu.Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 1066 konutla İstanbul, 919 konutla Antalya ve 248 konutla Mersin takip etti.Yabancılara konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalışla 25 bin 134 olarak gerçekleşti.Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ağustosta Rusya vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 342 konutla İran, 220 konutla Irak ve 141 konutla Kazakistan vatandaşları izledi.İpotekli konut satışları azaldıTürkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azalarak 16 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.Ocak-ağustos dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalışla 152 bin 438 olarak belirlendi.Ağustos ayındaki ipotekli satışların 3 bin 762'si, ocak-ağustos dönemindeki satışların da 46 bin 894'ü ilk el satış oldu.Diğer konut satışları ağustosta arttıTürkiye genelinde diğer konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 105 bin 716'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti.Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 azalışla 644 bin 980 olarak kayıtlara geçti.Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 azalarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 28.9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 azalışla 238 bin 109 oldu.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artış göstererek 86 bin 781'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 71.1 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 azalışla 559 bin 309 olarak kaydedildi.
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konut, konut satışı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
konut, konut satışı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

TÜİK açıkladı: Konut satışları azaldı

10:47 15.09.2023
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA
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Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 3 bin 58'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ağustosta yabancılara 3 bin 58 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 42 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,5 oldu.
Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 1066 konutla İstanbul, 919 konutla Antalya ve 248 konutla Mersin takip etti.
Yabancılara konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalışla 25 bin 134 olarak gerçekleşti.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ağustosta Rusya vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 342 konutla İran, 220 konutla Irak ve 141 konutla Kazakistan vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azalarak 16 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.
Ocak-ağustos dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalışla 152 bin 438 olarak belirlendi.
Ağustos ayındaki ipotekli satışların 3 bin 762'si, ocak-ağustos dönemindeki satışların da 46 bin 894'ü ilk el satış oldu.

Diğer konut satışları ağustosta arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 105 bin 716'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti.
Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 azalışla 644 bin 980 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 azalarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 28.9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 azalışla 238 bin 109 oldu.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artış göstererek 86 bin 781'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 71.1 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 azalışla 559 bin 309 olarak kaydedildi.
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