https://sputniknews.com.tr/20230915/trumptan-af-aciklamadi-olasi-degil-1075507174.html

Trump'tan 'af' açıklaması: Olası değil

Trump'tan 'af' açıklaması: Olası değil

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan davalarda suçlu bulunur ve aynı zamanda 2024’te yapılacak seçimlerde de tekrar başkan seçilirse kendisi için af... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T19:36+0300

2023-09-15T19:36+0300

2023-09-15T20:10+0300

dünya

donald trump

abd

abd

nbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072948232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b367158b020c44fc322b45e2cde0594.jpg

Trump, NBC’ye verdiği röportajda kendisine yöneltilen suçlamalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.Hakkındaki iddialar konusunda masum olduğunu yineleyen Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar seçilmesi durumunda başkanlık af yetkisini kullanma ihtimaline ilişkin "Bunun pek olası olmadığını düşünüyorum" dedi.Trump, yanlış bir şey yapmadığını yineleyerek, "Neyi yanlış yaptım? Yanlış bir şey yapmadım. Yani seçime itiraz ettiğim için beni hapse mi atmak istiyorlar?” diye konuştu.Beyaz Saray’daki görevi sırasında kendisine yöneltilen suçlamalara değinen Trump, “Bana kendimi affetme seçeneği sunuldu. Ayrılırken kendimi affedebilirdim. ‘Uğraştığın kişiler deli, kendini affet, hayatın çok daha kolay olacak’ dediler. Kendimi asla affetmeyeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi partiden tekrar aday olan Trump, seçim kampanyalarının yanı sıra New York, Florida ve Georgia’da eyalet ve federal düzeyde açılan davalarla mücadele ediyor.

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, abd, nbc