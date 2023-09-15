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Suudi Arabistan, ateşkes görüşmelerinin devamı için Yemen'deki Husileri Riyad'a davet etti
Suudi Arabistan, ateşkes görüşmelerinin devamı için Yemen'deki Husileri Riyad'a davet etti
Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husileri, ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerine devam etmek üzere başkent Riyad'a davet etti. Davete olumlu yanıt veren... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T02:52+0300
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suudi arabistan
husi
ateşkes
suudi arabistan dışişleri bakanlığı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini tamamlamak üzere Sana'dan bir heyeti Riyad'ı ziyaret etmeye davet etti" ifadelerine yer verildi.Yapılacak görüşmelerin tarihine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, bu davetin Suudi Arabistan'ın Mart 2021'de açıkladığı girişim çerçevesinde olduğu bildirildi.Açıklamada, Suudi Arabistan'ın ve Umman'ın Yemen'de kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes ve tüm Yemenli taraflar için kabul edilebilir, sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşma çabalarını sürdürmek istediği ifade edildi.Husilerden olumlu yanıtHusilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kontrolleri altındaki Sana'dan bir heyetin Yemen'den ayrıldığını ve müzakerelere devam etmek üzere Riyad'a doğru yola çıktığını belirtti.Yemen iç savaşın başlamasından bu yana Husi heyetinin Suudi Arabistan'a yapacağı ilk ziyaret olacak.Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabalarıYemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.
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suudi arabistan, husi, ateşkes, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, yemen
suudi arabistan, husi, ateşkes, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, yemen

Suudi Arabistan, ateşkes görüşmelerinin devamı için Yemen'deki Husileri Riyad'a davet etti

02:52 15.09.2023
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Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA
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Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husileri, ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerine devam etmek üzere başkent Riyad'a davet etti. Davete olumlu yanıt veren Husiler, Sana'dan bir heyetin, ateşkes müzakerelerini sürdürmek üzere Riyad'a doğru yola çıktığını açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini tamamlamak üzere Sana'dan bir heyeti Riyad'ı ziyaret etmeye davet etti" ifadelerine yer verildi.
Yapılacak görüşmelerin tarihine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, bu davetin Suudi Arabistan'ın Mart 2021'de açıkladığı girişim çerçevesinde olduğu bildirildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın ve Umman'ın Yemen'de kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes ve tüm Yemenli taraflar için kabul edilebilir, sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşma çabalarını sürdürmek istediği ifade edildi.

Husilerden olumlu yanıt

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kontrolleri altındaki Sana'dan bir heyetin Yemen'den ayrıldığını ve müzakerelere devam etmek üzere Riyad'a doğru yola çıktığını belirtti.
Yemen iç savaşın başlamasından bu yana Husi heyetinin Suudi Arabistan'a yapacağı ilk ziyaret olacak.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.
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