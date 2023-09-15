https://sputniknews.com.tr/20230915/soygu-pasifik-filosu-karargahinda-donanmanin-guclenmesi-stratejik-cikarlarimizi-korumayi-sagliyor-1075500855.html

Şoygu, Pasifik Filosu karargahında: Donanmanın güçlenmesi, stratejik çıkarlarımızı korumayı sağlıyor

Şoygu, Pasifik Filosu karargahında: Donanmanın güçlenmesi, stratejik çıkarlarımızı korumayı sağlıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Donanması'nın güçlendirilmesinin ülkenin jeopolitik çıkarlarını koruma imkanı sunduğunu söyledi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T16:28+0300

2023-09-15T16:28+0300

2023-09-15T16:28+0300

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Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ndeki çalışmalarına devam eden Şoygu, Vladivostok kentindeki Pasifik Filosu karargahını ziyaret etti.Primorskiy Kray'da nükleer denizaltılarının onarım ve modernizasyon işlerini yürüten 'Zvezda' fabrikası ve Ka-52 helikopterlerinin üretildiği 'Progress' fabrikasında devlet savunma siparişlerinin gerçekleşme sürecini değerlendiren Şoygu, daha sonra Uzakdoğu Bölgesi'ndeki savunma sanayii işletmelerindeki çalışmaların sonuçlarını ele almak üzere Pasifik Filosu karargahına geçti.Karargahtaki toplantıda konuşan Şoygu, "Donanmanın geliştirilmesi, ülkenin jeopolitik çıkarlarını savunmamıza, yeni meydan okumalara ve tehditlere uygun şekilde yanıt vermemize olanak tanıyor" dedi.2023 yılının geride kalan kısmında 2 geminin Rusya Donanması'nın hizmetine girdiğini ve yıl sonuna kadar 12 geminin daha donanmanın envanterine alınacağını anlatan Şoygu, bunlar arasında stratejik füze denizaltısı 'İmparator Aleksandr III', nükleer denizaltı kruvazörü 'Krasnoyarsk' ve 'Admiral Golovko' fırkateyninin de yer aldığını kaydetti.Şoygu, son 10 yıl içinde Rusya Donanması'nın 50 yeni gemiyle güçlendirildiğinin de altını çizdi.'Ka-52 helikopterlerinin muharebe imkan ve kabiliyetleri geliştirilmeli''Progress' fabrikasındaki konuşmasında Ka-52 helikopterlerinin muharebe imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Şoygu, pilotların güvenliğini artıracak çalışmaları yapılması yönünde talimat verdi.

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