Şoygu, Pasifik Filosu karargahında: Donanmanın güçlenmesi, stratejik çıkarlarımızı korumayı sağlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
88 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Aşkı onu uçuruma sürükledi
13:30
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
53 dk
ANKARA FARKI
Hukukçu Senem: Sivil anayasa yapmak yumurtasız omlet yapmaya benzer
15:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
20 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı’
18:31
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
SESLİ HABER
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
20:16
1 dk
SESLİ HABER
BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ebrar Karakurt teklifi 4 partinin oylarıyla reddedildi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
ABD'den 150 hedefe Rusya yaptırımı
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
OKAN ASLAN'LA GÜN ORTASI
Sivas Katliamı Davası zaman aşımından düştü
12:00
92 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIIN KEYFİ
Haftanın kültürel aktiviteleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu savaş gücünü kaybetti ve yok edilecek
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
20:48
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230915/soygu-pasifik-filosu-karargahinda-donanmanin-guclenmesi-stratejik-cikarlarimizi-korumayi-sagliyor-1075500855.html
Şoygu, Pasifik Filosu karargahında: Donanmanın güçlenmesi, stratejik çıkarlarımızı korumayı sağlıyor
Şoygu, Pasifik Filosu karargahında: Donanmanın güçlenmesi, stratejik çıkarlarımızı korumayı sağlıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Donanması'nın güçlendirilmesinin ülkenin jeopolitik çıkarlarını koruma imkanı sunduğunu söyledi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T16:28+0300
2023-09-15T16:28+0300
dünya
rusya
şoygu
ordu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074672396_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_cfcde19607b921f167d6af1ec0fedc4c.jpg
Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ndeki çalışmalarına devam eden Şoygu, Vladivostok kentindeki Pasifik Filosu karargahını ziyaret etti.Primorskiy Kray'da nükleer denizaltılarının onarım ve modernizasyon işlerini yürüten 'Zvezda' fabrikası ve Ka-52 helikopterlerinin üretildiği 'Progress' fabrikasında devlet savunma siparişlerinin gerçekleşme sürecini değerlendiren Şoygu, daha sonra Uzakdoğu Bölgesi'ndeki savunma sanayii işletmelerindeki çalışmaların sonuçlarını ele almak üzere Pasifik Filosu karargahına geçti.Karargahtaki toplantıda konuşan Şoygu, "Donanmanın geliştirilmesi, ülkenin jeopolitik çıkarlarını savunmamıza, yeni meydan okumalara ve tehditlere uygun şekilde yanıt vermemize olanak tanıyor" dedi.2023 yılının geride kalan kısmında 2 geminin Rusya Donanması'nın hizmetine girdiğini ve yıl sonuna kadar 12 geminin daha donanmanın envanterine alınacağını anlatan Şoygu, bunlar arasında stratejik füze denizaltısı 'İmparator Aleksandr III', nükleer denizaltı kruvazörü 'Krasnoyarsk' ve 'Admiral Golovko' fırkateyninin de yer aldığını kaydetti.Şoygu, son 10 yıl içinde Rusya Donanması'nın 50 yeni gemiyle güçlendirildiğinin de altını çizdi.'Ka-52 helikopterlerinin muharebe imkan ve kabiliyetleri geliştirilmeli''Progress' fabrikasındaki konuşmasında Ka-52 helikopterlerinin muharebe imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Şoygu, pilotların güvenliğini artıracak çalışmaları yapılması yönünde talimat verdi.
rusya
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074672396_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_028882c965af2e85f2c6ed5f1924163e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, şoygu, ordu
rusya, şoygu, ordu

Şoygu, Pasifik Filosu karargahında: Donanmanın güçlenmesi, stratejik çıkarlarımızı korumayı sağlıyor

16:28 15.09.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Donanması'nın güçlendirilmesinin ülkenin jeopolitik çıkarlarını koruma imkanı sunduğunu söyledi.
Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ndeki çalışmalarına devam eden Şoygu, Vladivostok kentindeki Pasifik Filosu karargahını ziyaret etti.

Primorskiy Kray'da nükleer denizaltılarının onarım ve modernizasyon işlerini yürüten 'Zvezda' fabrikası ve Ka-52 helikopterlerinin üretildiği 'Progress' fabrikasında devlet savunma siparişlerinin gerçekleşme sürecini değerlendiren Şoygu, daha sonra Uzakdoğu Bölgesi'ndeki savunma sanayii işletmelerindeki çalışmaların sonuçlarını ele almak üzere Pasifik Filosu karargahına geçti.

Karargahtaki toplantıda konuşan Şoygu, "Donanmanın geliştirilmesi, ülkenin jeopolitik çıkarlarını savunmamıza, yeni meydan okumalara ve tehditlere uygun şekilde yanıt vermemize olanak tanıyor" dedi.

2023 yılının geride kalan kısmında 2 geminin Rusya Donanması'nın hizmetine girdiğini ve yıl sonuna kadar 12 geminin daha donanmanın envanterine alınacağını anlatan Şoygu, bunlar arasında stratejik füze denizaltısı 'İmparator Aleksandr III', nükleer denizaltı kruvazörü 'Krasnoyarsk' ve 'Admiral Golovko' fırkateyninin de yer aldığını kaydetti.

Şoygu, son 10 yıl içinde Rusya Donanması'nın 50 yeni gemiyle güçlendirildiğinin de altını çizdi.

'Ka-52 helikopterlerinin muharebe imkan ve kabiliyetleri geliştirilmeli'

'Progress' fabrikasındaki konuşmasında Ka-52 helikopterlerinin muharebe imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Şoygu, pilotların güvenliğini artıracak çalışmaları yapılması yönünde talimat verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала