https://sputniknews.com.tr/20230915/merkez-bankasindan-dolar-faiz-ve-enflasyon-tahmini-1075492048.html
Merkez Bankası'ndan dolar, faiz ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası'ndan dolar, faiz ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası'nın eylül ayı piyasa anketinde dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi. Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ise 29.82’den 30.14’e çıktı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T10:23+0300
2023-09-15T10:23+0300
2023-09-15T10:34+0300
ekonomi
merkez bankası
dolar
enflasyon
faiz
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Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 29.82 TL iken, bu anket döneminde 30.14 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34.58 TL iken, bu anket döneminde 37.26 TL olarak gerçekleşti.Faiz beklentisiKatılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19.34 iken, bu anket döneminde yüzde 29.26 oldu.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken bu anket döneminde yüzde 30.0 oldu.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59.46 iken, bu anket döneminde yüzde 67.22 oldu.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42.01 iken, bu anket döneminde yüzde 44.94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22.54 ve yüzde 23.87 olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230914/kkmde-zorunlu-karsilik-orani-yukseltildi-1075457579.html
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merkez bankası, dolar, enflasyon, faiz
merkez bankası, dolar, enflasyon, faiz
Merkez Bankası'ndan dolar, faiz ve enflasyon tahmini
10:23 15.09.2023 (güncellendi: 10:34 15.09.2023) Abone ol
Merkez Bankası'nın eylül ayı piyasa anketinde dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi. Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ise 29.82’den 30.14’e çıktı.
Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 29.82 TL iken, bu anket döneminde 30.14 TL oldu.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34.58 TL iken, bu anket döneminde 37.26 TL olarak gerçekleşti.
Faiz beklentisi
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19.34 iken, bu anket döneminde yüzde 29.26 oldu.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken bu anket döneminde yüzde 30.0 oldu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59.46 iken, bu anket döneminde yüzde 67.22 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42.01 iken, bu anket döneminde yüzde 44.94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22.54 ve yüzde 23.87 olarak gerçekleşti.