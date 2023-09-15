https://sputniknews.com.tr/20230915/lavrov-bati-rusya-ukrayna-muzakereleri-konusunda-sahte-diplomasi-uyguluyor-1075503640.html

Lavrov: Batı, Rusya-Ukrayna müzakereleri konusunda 'sahte diplomasi' uyguluyor

Lavrov: Batı, Rusya-Ukrayna müzakereleri konusunda 'sahte diplomasi' uyguluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna müzakereleri etrafında gerçek bir 'komplo' ortaya çıktığını ve 'sahte diplomasi' yoluyla her şeyin alt üst... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T18:09+0300

2023-09-15T18:09+0300

2023-09-15T18:09+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

ab

karadeniz tahıl koridoru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075283893_0:7:2736:1546_1920x0_80_0_0_bf224046bc0c348576dd0376b1da91a3.jpg

Moskova'da bulunan bazı ülkelerin büyükelçileriyle Ukrayna krizi konulu yuvarlak masa toplantısı yapan yapan Ukrayna ile krizin çözülmesi konusunda tüm ciddi girişimlere cevap vermeye hazır olduklarını söyledi.Rusya-Ukrayna müzakereleri konusu etrafında gerçek bir 'komplo' ortaya çıktığını ve 'sahte diplomasi' yoluyla her şeyin alt üst edilmeye çalışıldığını belirten Lavrov, "Tıpkı uzun yıllardır başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı meslektaşlarımızın Ukrayna olaylarının başlangıcında yaptıkları gibi. Ukrayna muhalefetine milyarlarca dolar yatırım yaptılar ve muhalefeti anayasaya aykırı, kanlı bir darbeyle iktidara getirdiler" ifadelerini kullandı.'Ciddi tekliflerin tamamına yanıt vereceğiz'Rusya-Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik tüm ciddi girişimlere cevap vermeye hazır olduklarını ve tutumlarının değişmediğini vurgulayan Lavrov, "Ciddi tekliflerin tamamına yanıt vereceğimizi ifade ettik ve bu şekilde hareket ediyoruz" dedi.BM'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırma çabaları karşısında Ukrayna'nın sergilediği tutuma tepkisiz kalındığını söyleyen Lavrov, "BM Sekreterliği yöneticileri de dahil olmak üzere bazı meslektaşlarımız Rusya ile yapılan anlaşmada her şeyin yoluna gireceğini söylerken, Kiev rejiminin, 'Rus tahıl ve gübrelerinin yasa dışı yaptırımlardan muaf tutulacağı şekilde bu anlaşmanın yeniden başlatılmasını asla kabul etmeyeceğiz' yönündeki beyanına kimse aldırış etmiyor" diye konuştu.Son zamanlarda Batılı devletlerin, dünya nüfusunun çoğunluğuna sahip ülkeleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözde barış formülünü desteklemeye sürüklediğini kaydeden Lavrov, bunu 'dolandırıcılık' olarak nitelendirdi.Batı'nın bu ülkeleri Rus düşmanlığı ve ültimatom içeren girişime sürükleyerek onların arkasına saklandığını dile getiren Lavrov, ardından Batı'nın "Desteğimiz artıyor" açıklamasını yaptığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230822/zelenskiy-alternatif-tahil-koridorunu-korumak-icin-yunanistanin-yardimina-guveniyor-1074830576.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, abd, ab, karadeniz tahıl koridoru