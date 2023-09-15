https://sputniknews.com.tr/20230915/kuzey-makedonya-3-rus-diplomati-sinirdisi-ediyor-1075508964.html
Kuzey Makedonya, 3 Rus diplomatı sınırdışı ediyor
Kuzey Makedonya, 3 Rus diplomatı sınırdışı ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Makedonya’nın Rus Büyükelçiliği’nin 3 çalışanını ‘istenmeyen kişiler’ ilan ettiğini belirtti. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T21:01+0300
2023-09-15T21:01+0300
2023-09-15T21:01+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
kuzey makedonya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “12 Eylül, Kuzey Makedonya yönetimi, Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nden üç diplomatı hiçbir açıklama yapmadan istenmeyen kişi ilan etti” ifadesi kullanıldı.Kuzey Makedonya’nın eylemlerini, Batı’daki hamilere “hayali Rus tehdidine” karşı mücadeledeki önemini gösterme çabası olarak gördüklerini kaydeden Bakanlık Sözcüsü, Üsküp’ün, zaten krizde olan ikili ilişkileri çıkmaza sürüklemeye devam ettiğinin altını çizdi.Zaharova, Kuzey Makedonya’nın bu hamlesinin karşılıksız bırakmayacaklarını vurguladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kuzey makedonya
rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kuzey makedonya
Kuzey Makedonya, 3 Rus diplomatı sınırdışı ediyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Makedonya’nın Rus Büyükelçiliği’nin 3 çalışanını ‘istenmeyen kişiler’ ilan ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “12 Eylül, Kuzey Makedonya yönetimi, Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nden üç diplomatı hiçbir açıklama yapmadan istenmeyen kişi ilan etti” ifadesi kullanıldı.
Kuzey Makedonya’nın eylemlerini, Batı’daki hamilere “hayali Rus tehdidine” karşı mücadeledeki önemini gösterme çabası olarak gördüklerini kaydeden Bakanlık Sözcüsü, Üsküp’ün, zaten krizde olan ikili ilişkileri çıkmaza sürüklemeye devam ettiğinin altını çizdi.
Zaharova, Kuzey Makedonya’nın bu hamlesinin karşılıksız bırakmayacaklarını vurguladı.