https://sputniknews.com.tr/20230915/kim-jong-un-ukraynada-kara-listeye-alindi-1075506413.html

Kim Jong-un, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı

Kim Jong-un, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna’ya karşı suç işlediği gerekçesiyle Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara listesine alındı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T19:13+0300

2023-09-15T19:13+0300

2023-09-15T19:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kuzey kore

kim jong-un

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‘Mirotvorets’ internet sitesinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kara listeye alınmasının nedeni olarak, “Nükleer şantaj, yasadışı füze ve nükleer programların uygulanması, siber suçlar” olarak gösterildi.Kuzey Kore lideri, ‘Mirotvorets’ listesine 6 Eylül 2023 tarihinde dahil edildi.'Mirotvorets' daha önce Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ı da 'kara listeye' almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230915/ingiliz-medyasi-ukraynadaki-yabanci-parali-askerler-birbirini-vuruyor-1075502304.html

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