https://sputniknews.com.tr/20230915/kim-jong-un-ukraynada-kara-listeye-alindi-1075506413.html
Kim Jong-un, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı
Kim Jong-un, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna’ya karşı suç işlediği gerekçesiyle Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara listesine alındı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T19:13+0300
2023-09-15T19:13+0300
2023-09-15T19:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kuzey kore
kim jong-un
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‘Mirotvorets’ internet sitesinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kara listeye alınmasının nedeni olarak, “Nükleer şantaj, yasadışı füze ve nükleer programların uygulanması, siber suçlar” olarak gösterildi.Kuzey Kore lideri, ‘Mirotvorets’ listesine 6 Eylül 2023 tarihinde dahil edildi.'Mirotvorets' daha önce Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ı da 'kara listeye' almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/ingiliz-medyasi-ukraynadaki-yabanci-parali-askerler-birbirini-vuruyor-1075502304.html
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ukrayna, kuzey kore, kim jong-un
ukrayna, kuzey kore, kim jong-un
Kim Jong-un, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna’ya karşı suç işlediği gerekçesiyle Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara listesine alındı.
‘Mirotvorets’ internet sitesinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kara listeye alınmasının nedeni olarak, “Nükleer şantaj, yasadışı füze ve nükleer programların uygulanması, siber suçlar” olarak gösterildi.
Kuzey Kore lideri, ‘Mirotvorets’ listesine 6 Eylül 2023 tarihinde dahil edildi.
'Mirotvorets' daha önce Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ı da 'kara listeye' almıştı.