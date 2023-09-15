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İYİ Parti GİK toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı
İYİ Parti GİK toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı
İYİ Parti’nin önceki gün “81 ilde kendi adayı ile yerel seçime girme” kararının alındığı kritik Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı, yaklaşık 4 saat sürdü... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T08:27+0300
2023-09-15T08:27+0300
politika
iyi parti
yerel seçim
aday
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde belediye başkan adaylarını tespit etme önerisini önceki gün partisinin kongreden sonraki en yüksek karar organı olan Genel İdare Kurulu’nun oyuna sundu.Milliyet'in haberine göre, karar “oy çokluğu” ile benimsendi. Karara ilişkin farklı görüş bildiren dört GİK üyesinin de “tek başına seçim” kararına değil, bunun zamanlamasına itiraz ettikleri öğrenildi. İYİ Parti’nin bu stratejisinin yerel seçimlerde değil, 2028 genel seçimlerinde hayata geçmesi gerektiğini ifade ettiler. Bu üyelerin tutumuna ilişkin konuşan bir GİK üyesi, “Arkadaşlarımız farklı görüş bildirseler de kararın esasına hiçbir itirazları yok. Onlar da ittifakların partiye ve Türkiye’ye zarar verdiğini, İYİ Parti’nin kendi kimliğini ortaya koyması gerektiğini düşünüyor” dedi. 'Kararı siz vereceksiniz'Toplantıda 50 GİK üyesinden yaklaşık 30’nun söz alarak görüşlerini dile getirdiğini aktaran kaynaklar, Akşener’in kısa bir değerlendirme yaptığını ve ardından “kararı siz vereceksiniz” diyerek, oylama yaptırdığını bildirdi.GİK’in aldığı kararın ardından yerel seçim çalışmalarının hızlanacağını söyleyen parti kurmayları, “Bizim kimseyle işbirliği yapmak gibi bir niyetimiz yok. Kendi adaylarımızı çıkaracağız. CHP de adaylarını açıklamaya başladı. Bizimle işbirliği, uzlaşma gibi bir çabanın içinde olurlarsa o günün koşullarında konuşulur ama o gün bizim de adaylarımız olacak” ifadelerini kullandılar.Bundan sonraki süreçte Başkanlık Divanı GİK’ten aldığı yetkiyle adayları belirleyecek. Aday adayları arasından kimin aday olacağına, yöre insanının tercihleri dikkate alınarak karar verilecek. Adaylar belirlendikçe Akşener tarafından duyurulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230913/iyi-parti-sozcusu-zorlu-81-il-ve-ilcelerinde-partimiz-kendi-adaylarimizla-girme-karari-aldi-1075450996.html
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iyi parti, yerel seçim, aday
iyi parti, yerel seçim, aday

İYİ Parti GİK toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı

08:27 15.09.2023
© CHP/ALP EREN KAYAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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İYİ Parti’nin önceki gün “81 ilde kendi adayı ile yerel seçime girme” kararının alındığı kritik Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı, yaklaşık 4 saat sürdü. Karara ilişkin farklı görüş bildiren 4 GİK üyesinin de “tek başına seçim” kararına değil, bunun zamanlamasına itiraz ettikleri öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde belediye başkan adaylarını tespit etme önerisini önceki gün partisinin kongreden sonraki en yüksek karar organı olan Genel İdare Kurulu’nun oyuna sundu.
Milliyet'in haberine göre, karar “oy çokluğu” ile benimsendi. Karara ilişkin farklı görüş bildiren dört GİK üyesinin de “tek başına seçim” kararına değil, bunun zamanlamasına itiraz ettikleri öğrenildi.
İYİ Parti’nin bu stratejisinin yerel seçimlerde değil, 2028 genel seçimlerinde hayata geçmesi gerektiğini ifade ettiler. Bu üyelerin tutumuna ilişkin konuşan bir GİK üyesi, “Arkadaşlarımız farklı görüş bildirseler de kararın esasına hiçbir itirazları yok. Onlar da ittifakların partiye ve Türkiye’ye zarar verdiğini, İYİ Parti’nin kendi kimliğini ortaya koyması gerektiğini düşünüyor” dedi.

'Kararı siz vereceksiniz'

Toplantıda 50 GİK üyesinden yaklaşık 30’nun söz alarak görüşlerini dile getirdiğini aktaran kaynaklar, Akşener’in kısa bir değerlendirme yaptığını ve ardından “kararı siz vereceksiniz” diyerek, oylama yaptırdığını bildirdi.
GİK’in aldığı kararın ardından yerel seçim çalışmalarının hızlanacağını söyleyen parti kurmayları, “Bizim kimseyle işbirliği yapmak gibi bir niyetimiz yok. Kendi adaylarımızı çıkaracağız. CHP de adaylarını açıklamaya başladı. Bizimle işbirliği, uzlaşma gibi bir çabanın içinde olurlarsa o günün koşullarında konuşulur ama o gün bizim de adaylarımız olacak” ifadelerini kullandılar.
Bundan sonraki süreçte Başkanlık Divanı GİK’ten aldığı yetkiyle adayları belirleyecek. Aday adayları arasından kimin aday olacağına, yöre insanının tercihleri dikkate alınarak karar verilecek. Adaylar belirlendikçe Akşener tarafından duyurulacak.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
POLİTİKA
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla seçime girme kararı aldı
13 Eylül, 18:50
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