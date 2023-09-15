https://sputniknews.com.tr/20230915/iyi-parti-gik-toplantisinin-ayrintilari-ortaya-cikti-1075489600.html

İYİ Parti GİK toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı

İYİ Parti GİK toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı

İYİ Parti’nin önceki gün “81 ilde kendi adayı ile yerel seçime girme” kararının alındığı kritik Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı, yaklaşık 4 saat sürdü... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T08:27+0300

2023-09-15T08:27+0300

2023-09-15T08:27+0300

politika

iyi parti

yerel seçim

aday

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde belediye başkan adaylarını tespit etme önerisini önceki gün partisinin kongreden sonraki en yüksek karar organı olan Genel İdare Kurulu’nun oyuna sundu.Milliyet'in haberine göre, karar “oy çokluğu” ile benimsendi. Karara ilişkin farklı görüş bildiren dört GİK üyesinin de “tek başına seçim” kararına değil, bunun zamanlamasına itiraz ettikleri öğrenildi. İYİ Parti’nin bu stratejisinin yerel seçimlerde değil, 2028 genel seçimlerinde hayata geçmesi gerektiğini ifade ettiler. Bu üyelerin tutumuna ilişkin konuşan bir GİK üyesi, “Arkadaşlarımız farklı görüş bildirseler de kararın esasına hiçbir itirazları yok. Onlar da ittifakların partiye ve Türkiye’ye zarar verdiğini, İYİ Parti’nin kendi kimliğini ortaya koyması gerektiğini düşünüyor” dedi. 'Kararı siz vereceksiniz'Toplantıda 50 GİK üyesinden yaklaşık 30’nun söz alarak görüşlerini dile getirdiğini aktaran kaynaklar, Akşener’in kısa bir değerlendirme yaptığını ve ardından “kararı siz vereceksiniz” diyerek, oylama yaptırdığını bildirdi.GİK’in aldığı kararın ardından yerel seçim çalışmalarının hızlanacağını söyleyen parti kurmayları, “Bizim kimseyle işbirliği yapmak gibi bir niyetimiz yok. Kendi adaylarımızı çıkaracağız. CHP de adaylarını açıklamaya başladı. Bizimle işbirliği, uzlaşma gibi bir çabanın içinde olurlarsa o günün koşullarında konuşulur ama o gün bizim de adaylarımız olacak” ifadelerini kullandılar.Bundan sonraki süreçte Başkanlık Divanı GİK’ten aldığı yetkiyle adayları belirleyecek. Aday adayları arasından kimin aday olacağına, yöre insanının tercihleri dikkate alınarak karar verilecek. Adaylar belirlendikçe Akşener tarafından duyurulacak.

https://sputniknews.com.tr/20230913/iyi-parti-sozcusu-zorlu-81-il-ve-ilcelerinde-partimiz-kendi-adaylarimizla-girme-karari-aldi-1075450996.html

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