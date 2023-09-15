https://sputniknews.com.tr/20230915/ingiliz-medyasi-ukraynadaki-yabanci-parali-askerler-birbirini-vuruyor-1075502304.html

İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor

İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, Ukrayna ordu saflarında savaşan yabancı paralı askerler arasında son zamanlarda sıkça ölümle sonuçlanan kavgaların... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T17:51+0300

2023-09-15T17:51+0300

2023-09-15T17:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

paralı asker

zaporojye

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Gazetenin haberine göre, Ağustos başında Zaporojye bölgesinde kaybolan İngiliz paralı asker Daniel Burke muhtemelen silah arkadaşları tarafından öldürüldü. Ukrayna polisinin, 35 yaşındaki Burke’in kaybolmasının, Ukrayna Bölgesel Savunma Uluslararası Lejyonu’nun diğer üyeleriyle çıkan para tartışmasıyla bağlantısı olabilir.Diğer İngiliz paralı asker Jordan Chadwick’in de diğer yabancı savaşçılar tarafından öldürülmüş olabilir. Chadwick’in cesedi haziran ayında bir gölette elleri arkadan bağlanmış halde bulunmuştu.The Daily Telegraph’ın anlattığına göre, Ukrayna’daki paralı askerler arasında çok sayıda eski suçlular, zihinsel bozuklukları ve uyuşturucu veya alkol bağımlılığı olan kişiler bulunuyor.

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ukrayna, paralı asker, zaporojye