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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230915/ingiliz-medyasi-ukraynadaki-yabanci-parali-askerler-birbirini-vuruyor-1075502304.html
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, Ukrayna ordu saflarında savaşan yabancı paralı askerler arasında son zamanlarda sıkça ölümle sonuçlanan kavgaların... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T17:51+0300
2023-09-15T17:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
paralı asker
zaporojye
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Gazetenin haberine göre, Ağustos başında Zaporojye bölgesinde kaybolan İngiliz paralı asker Daniel Burke muhtemelen silah arkadaşları tarafından öldürüldü. Ukrayna polisinin, 35 yaşındaki Burke’in kaybolmasının, Ukrayna Bölgesel Savunma Uluslararası Lejyonu’nun diğer üyeleriyle çıkan para tartışmasıyla bağlantısı olabilir.Diğer İngiliz paralı asker Jordan Chadwick’in de diğer yabancı savaşçılar tarafından öldürülmüş olabilir. Chadwick’in cesedi haziran ayında bir gölette elleri arkadan bağlanmış halde bulunmuştu.The Daily Telegraph’ın anlattığına göre, Ukrayna’daki paralı askerler arasında çok sayıda eski suçlular, zihinsel bozuklukları ve uyuşturucu veya alkol bağımlılığı olan kişiler bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230915/abdli-ekonomist-sachs-zelenskiy-rusya-ile-muzakereleri-reddederek-buyuk-hata-yapti-1075501347.html
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ukrayna, paralı asker, zaporojye
ukrayna, paralı asker, zaporojye

İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor

17:51 15.09.2023
© Sputnik / İvan Rodinov / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: İnteraktif haritada son gelişmeler
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: İnteraktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / İvan Rodinov
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İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, Ukrayna ordu saflarında savaşan yabancı paralı askerler arasında son zamanlarda sıkça ölümle sonuçlanan kavgaların çıktığını belirtti.
Gazetenin haberine göre, Ağustos başında Zaporojye bölgesinde kaybolan İngiliz paralı asker Daniel Burke muhtemelen silah arkadaşları tarafından öldürüldü. Ukrayna polisinin, 35 yaşındaki Burke’in kaybolmasının, Ukrayna Bölgesel Savunma Uluslararası Lejyonu’nun diğer üyeleriyle çıkan para tartışmasıyla bağlantısı olabilir.
Diğer İngiliz paralı asker Jordan Chadwick’in de diğer yabancı savaşçılar tarafından öldürülmüş olabilir. Chadwick’in cesedi haziran ayında bir gölette elleri arkadan bağlanmış halde bulunmuştu.
The Daily Telegraph’ın anlattığına göre, Ukrayna’daki paralı askerler arasında çok sayıda eski suçlular, zihinsel bozuklukları ve uyuşturucu veya alkol bağımlılığı olan kişiler bulunuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
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