https://sputniknews.com.tr/20230915/icisleri-bakani-yerlikaya-camide-alkol-kullandigini-gosteren-fotograf-paylasan-supheli-yakalandi-1075511307.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T23:30+0300

2023-09-15T23:30+0300

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türkiye

cami

sosyal medya

alkol

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Bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüpheli S.Y.Ö. yakalandı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından, zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri de paylaşarak, şunları kaydetti:

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cami, sosyal medya, alkol