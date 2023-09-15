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https://sputniknews.com.tr/20230915/guler-karadeniz-tahil-anlasmasinin-yeniden-aktif-hale-gelmesi-icin-girisimlerimizi-surduruyoruz-1075504404.html
Güler: Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz
Güler: Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz
Bakan Güler, "Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için yapıcı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Temennimiz, makul bir yaklaşımla inisiyatifin... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T18:15+0300
2023-09-15T18:15+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
tahıl
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birçok coğrafyada da bölge ve dünya barışına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle ülkemizin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle tahıl krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için yapıcı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Temennimiz, makul bir yaklaşımla inisiyatifin tekrar uygulamaya geçmesi ve esas olarak da iki komşumuz arasındaki bu savaşın bir an önce son bulmasıdır." diye konuştu.'Kafkasya'daki istikrara büyük önem veriyoruz'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'daki istikrara büyük önem verdiklerini belirterek, "Bölgede bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük gayret sarf ediyor, can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz." dedi.Güler, Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, Gaziler Günü'nü, "vatana adanmışlığın abideleşen sembolü kahraman gazilerin şeref ve şan günü" olarak nitelendirdi.Gazilere hitap eden Güler, "Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlere daima minnettarız. Fedakarlıklarınızın hiçbir karşılığının olmadığının da bilincindeyiz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyecek olsak da Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin ve çok kıymetli ailelerinizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.'Kıbrıslı kardeşlerimizin çıkarlarını her koşulda destekliyoruz'Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Kafkaslar'dan Afrika'ya tüm dünyada gerilim ve çatışmaların yaşandığı, buna bağlı olarak Türkiye'ye yönelik risk ve tehdit yelpazesinin giderek genişlediği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Güler, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan etkili ve önleyici politikalarla savunma ve güvenliğine yönelik her türlü tedbiri alırken, risk ve tehditleri bertaraf etme noktasındaki gücünü de en üst seviyeye çıkarmıştır." diye konuştu.Türkiye'nin, yürütülen etkin diplomasi sayesinde, küresel barış ve istikrarın sağlanmasında vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini ifade eden Güler, bu süreçte TSK'nin de kritik görevler üstlendiğini, son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra ettiğini belirtti.Bakan Güler, şunları kaydetti:'Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz'Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Güler, "Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimiz de devam etmektedir. Amacımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır." dedi.Kafkasya'daki istikrara da büyük önem verdiklerini aktaran Güler, "Bölgede bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük gayret sarf ediyor, can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz. Nasıl ki Kafkas İslam ordusu, bundan 105 yıl önce bugün Bakü'yü işgalden kurtararak kardeşlerinin yanında olduysa, aynı anlayışla Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.
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milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, tahıl
milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, tahıl

Güler: Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz

18:15 15.09.2023
© AA / Utku UçrakMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA / Utku Uçrak
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Bakan Güler, "Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için yapıcı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Temennimiz, makul bir yaklaşımla inisiyatifin tekrar uygulamaya geçmesi ve esas olarak da iki komşumuz arasındaki bu savaşın bir an önce son bulmasıdır." diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birçok coğrafyada da bölge ve dünya barışına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle ülkemizin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle tahıl krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için yapıcı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Temennimiz, makul bir yaklaşımla inisiyatifin tekrar uygulamaya geçmesi ve esas olarak da iki komşumuz arasındaki bu savaşın bir an önce son bulmasıdır." diye konuştu.

'Kafkasya'daki istikrara büyük önem veriyoruz'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'daki istikrara büyük önem verdiklerini belirterek, "Bölgede bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük gayret sarf ediyor, can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz." dedi.
Güler, Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, Gaziler Günü'nü, "vatana adanmışlığın abideleşen sembolü kahraman gazilerin şeref ve şan günü" olarak nitelendirdi.
Gazilere hitap eden Güler, "Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlere daima minnettarız. Fedakarlıklarınızın hiçbir karşılığının olmadığının da bilincindeyiz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyecek olsak da Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin ve çok kıymetli ailelerinizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

'Kıbrıslı kardeşlerimizin çıkarlarını her koşulda destekliyoruz'

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Kafkaslar'dan Afrika'ya tüm dünyada gerilim ve çatışmaların yaşandığı, buna bağlı olarak Türkiye'ye yönelik risk ve tehdit yelpazesinin giderek genişlediği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Güler, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan etkili ve önleyici politikalarla savunma ve güvenliğine yönelik her türlü tedbiri alırken, risk ve tehditleri bertaraf etme noktasındaki gücünü de en üst seviyeye çıkarmıştır." diye konuştu.
Türkiye'nin, yürütülen etkin diplomasi sayesinde, küresel barış ve istikrarın sağlanmasında vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini ifade eden Güler, bu süreçte TSK'nin de kritik görevler üstlendiğini, son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra ettiğini belirtti.
Bakan Güler, şunları kaydetti:
"Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi de büyük bir şevk ve gayretle sürdürüyoruz. Bu çerçevede milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında bulunuyor, Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda destekliyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizler için olmazsa olmazdır."

'Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz'

Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Güler, "Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimiz de devam etmektedir. Amacımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır." dedi.
Kafkasya'daki istikrara da büyük önem verdiklerini aktaran Güler, "Bölgede bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük gayret sarf ediyor, can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz. Nasıl ki Kafkas İslam ordusu, bundan 105 yıl önce bugün Bakü'yü işgalden kurtararak kardeşlerinin yanında olduysa, aynı anlayışla Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.
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