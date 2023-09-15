https://sputniknews.com.tr/20230915/grip-asisi-uygulamasi-ne-zaman-baslayacak-1075495236.html

Grip aşısı uygulaması ne zaman başlayacak?

Grip aşısı uygulaması ne zaman başlayacak?

Grip aşısı uygulama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı uygulamasının devreye alınacağı tarihi ve aşının uygulanacağı kişileri sosyal... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T12:08+0300

2023-09-15T12:08+0300

2023-09-15T12:08+0300

türkiye

türkiye

65 yaş üstü

grip

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla 65 yaş ve üstü yurttaşlar ile 65 yaşın altında olup kronik hastalığı bulunan hastalar için grip aşısı uygulamasının başlayacağını duyurdu. Koca, paylaşımında; "15 EYLÜLDEN İTİBAREN 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için GRİP AŞISI UYGULAMASI, normal takvimiyle başlıyor. GRİP AŞISI, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. GRİP, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım." ifadelerini kullandı.Grip aşısı her yıl yaptırılmalı mı?Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır.Grip aşıları bir önceki grip sezonunda dolaşan suşlardan hazırlanmaktadır. Aşının koruyucu etkisi ancak iki hafta sonra başlar. Bu nedenle aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen önce yapılmasıdır. Ekim ve kasım ayları tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir.Koruyuculuk yaklaşık 6-8 ay sürer. Bu nedenle çok erken yapılan aşılamalar özellikle yaşlı kişilerde, mevsimsel grip olguları artmaya başladığında etkisini yitirmiş olabilir.Grip aşısı risk grubu sorgulamaVatandaşlar cep telefonlarına indirebildikleri e-Nabız uygulamasına giriş yaparak, profillerinde bulunan kırmızı 'İnfluenza Risk Durumu' butonuna tıklayarak, grip aşısı alıp alamayacaklarını öğrenebilecek.e-Nabız sisteminde, risk grubunda olduğunuz görürseniz eğer MHRS sistemi üzerinden aile hekiminizden randevu alarak grip aşısı için doktorunuzda reçete almınız gerekiyor.Aldığınız reçeteyi eczaneye vererek aşısınız temin edildikten sonra eczanede aşınızı yaptırabilirsiniz

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grip aşısı uygulaması ne zaman başlayacak,kimlere yapılacak,grip aşısı var mı