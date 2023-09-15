https://sputniknews.com.tr/20230915/finlandiya-rusya-plakali-araclarin-ulkeye-girisini-norvec-sinirinda-da-kontrol-edecek-1075507286.html
Finlandiya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini Norveç sınırında da kontrol edecek
Finlandiya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini Norveç sınırında da kontrol edecek
Finlandiya gümrüğü, Rusya plakalı otomobillerin ülkeye girişini sadece Rusya değil, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Norveç’le sınırda da kontrol edecek. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T19:43+0300
2023-09-15T19:43+0300
2023-09-15T19:43+0300
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Finlandiya Gümrük Kontrol Departmanı Başkanı Sami Rakshit, “Finlandiya’da gümrük, Rusya’da kayıtlı araçların girişini yalnızca doğu (Rusya) sınırında değil, aynı zamanda Norveç sınırında da kontrol ediyor, çünkü Norveç bir AB üyesi değil, yaptırımlar da otomobillerin AB’ye girişini yasaklıyor” açıklamasında bulundu.Finlandiya, Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren ülkeye girişini yasakladı. Rusya’da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşları yasaktan muaf tutulacak.
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finlandiya, rusya, norveç, gümrük
finlandiya, rusya, norveç, gümrük
Finlandiya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini Norveç sınırında da kontrol edecek
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Finlandiya gümrüğü, Rusya plakalı otomobillerin ülkeye girişini sadece Rusya değil, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Norveç’le sınırda da kontrol edecek.
Finlandiya Gümrük Kontrol Departmanı Başkanı Sami Rakshit, “Finlandiya’da gümrük, Rusya’da kayıtlı araçların girişini yalnızca doğu (Rusya) sınırında değil, aynı zamanda Norveç sınırında da kontrol ediyor, çünkü Norveç bir AB üyesi değil, yaptırımlar da otomobillerin AB’ye girişini yasaklıyor” açıklamasında bulundu.
Finlandiya, Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren ülkeye girişini yasakladı. Rusya’da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşları yasaktan muaf tutulacak.