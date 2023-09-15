https://sputniknews.com.tr/20230915/finlandiya-rusya-plakali-araclarin-ulkeye-girisini-norvec-sinirinda-da-kontrol-edecek-1075507286.html

Finlandiya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini Norveç sınırında da kontrol edecek

Finlandiya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini Norveç sınırında da kontrol edecek

Finlandiya gümrüğü, Rusya plakalı otomobillerin ülkeye girişini sadece Rusya değil, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Norveç’le sınırda da kontrol edecek. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T19:43+0300

2023-09-15T19:43+0300

2023-09-15T19:43+0300

dünya

finlandiya

rusya

norveç

gümrük

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102933/46/1029334605_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_17fe22dda93f52265b861137fbee9615.jpg

Finlandiya Gümrük Kontrol Departmanı Başkanı Sami Rakshit, “Finlandiya’da gümrük, Rusya’da kayıtlı araçların girişini yalnızca doğu (Rusya) sınırında değil, aynı zamanda Norveç sınırında da kontrol ediyor, çünkü Norveç bir AB üyesi değil, yaptırımlar da otomobillerin AB’ye girişini yasaklıyor” açıklamasında bulundu.Finlandiya, Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren ülkeye girişini yasakladı. Rusya’da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşları yasaktan muaf tutulacak.

finlandiya

rusya

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, rusya, norveç, gümrük