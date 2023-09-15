Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor

İletişim imkanlarının geliştiği şu dönemde, ana vatan ile diaspora arasındaki bağları güçlendirmek eskisine göre daha kolaydır.

En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor, ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor.

Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında, çok geç olacaktır.