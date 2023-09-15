Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor
15:40 15.09.2023 (güncellendi: 16:36 15.09.2023)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyası, güçlü devlet geleneği, vizyoner sivil toplum kuruluşlarıyla yeni bir şahlanış içinde. En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Türk dünyası, güçlü devlet geleneği, vizyoner sivil toplum kuruluşlarıyla yeni bir şahlanış içinde.
İletişim imkanlarının geliştiği şu dönemde, ana vatan ile diaspora arasındaki bağları güçlendirmek eskisine göre daha kolaydır.
Yatırım cari fazla yolu ile ülkemizi büyütüyoruz.
En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor, ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor.
Türk ekonomisinde küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yaşanan sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız bir dönemden geçiyoruz.
Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında, çok geç olacaktır.
Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, misyonerlere, her görünümden kirli yapıların kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır.