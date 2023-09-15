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Ekimde memura zam yolda
Ekimde memura zam yolda
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla beraber ekim ayında emekli aylıklarına zam gelmesi bekleniyor. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T13:09+0300
2023-09-15T13:10+0300
ekonomi
memur maaşı
zam
seyyanen zam
meclis
emekli maaşı
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Asgari ücretin 11 bin 400 lira olması ve en düşük memur maaşının 22 bin lirayı geçmesi üzerine emeklilerin gözü emekli aylığı zamlarına çevrildi. İHA'nın haberine göre emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın da 7 bin 500 liranın altında emekli aylığı olanlara yansımamasının ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi başladı. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle alakalı açıklamalarda bulundu.Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yılsonuna kadar atacağız. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı.Bakan Işıkhan'dan zam açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili çalışmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarını aldıklarını ve çalışmaya başladıklarını belirterek, “Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum” açıklamasında bulundu.'En düşük emekli maaşının 10 lira olması bekleniyor'Öte yandan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş da ekim ayında emekli taban ücretine seyyanen zam gelebileceğinin altını çizdi. Karakaş, “Ekim ayında zam yapılması halinde bu zammın sadece kök ücreti 7 bin 500 liranın altında olan emekliler için söz konusu olacak. Dolayısıyla 7 bin 500 liranın üstünde maaş alan emeklilere zam yapılmayacağı beklentileri de arttı. Şunu söyleyebiliriz ki 1 Ekim'de TBMM açıldığı zaman, Meclise gelecek olan torba yasada 7 bin 500 liralık taban maaşların artması söz konusu olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.Karakaş, haziran ayına bakıldığında asgari ücretin 8 bin 500, en düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 lira olduğunu ve en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 88’ine denk geldiğini vurgulayarak, “Buradan hareketle şu anda asgari ücretin 11 bin 400 olduğunu ele aldığımızda en düşük emekli maaşının 10 lira civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.Emekli maaşlarına yapılması planlanan en zam için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrilecek. Bu nedenle ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230915/abdulkadir-selviden-emekli-maasina-seyyanen-zam-ve-bir-defalik-ikramiye-kulisi-1075489302.html
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memur maaşı, zam, seyyanen zam, meclis, emekli maaşı
memur maaşı, zam, seyyanen zam, meclis, emekli maaşı

Ekimde memura zam yolda

13:09 15.09.2023 (güncellendi: 13:10 15.09.2023)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla beraber ekim ayında emekli aylıklarına zam gelmesi bekleniyor.
Asgari ücretin 11 bin 400 lira olması ve en düşük memur maaşının 22 bin lirayı geçmesi üzerine emeklilerin gözü emekli aylığı zamlarına çevrildi.
İHA'nın haberine göre emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın da 7 bin 500 liranın altında emekli aylığı olanlara yansımamasının ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi başladı. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle alakalı açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yılsonuna kadar atacağız. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili çalışmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarını aldıklarını ve çalışmaya başladıklarını belirterek, “Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

'En düşük emekli maaşının 10 lira olması bekleniyor'

Öte yandan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş da ekim ayında emekli taban ücretine seyyanen zam gelebileceğinin altını çizdi. Karakaş, “Ekim ayında zam yapılması halinde bu zammın sadece kök ücreti 7 bin 500 liranın altında olan emekliler için söz konusu olacak. Dolayısıyla 7 bin 500 liranın üstünde maaş alan emeklilere zam yapılmayacağı beklentileri de arttı. Şunu söyleyebiliriz ki 1 Ekim'de TBMM açıldığı zaman, Meclise gelecek olan torba yasada 7 bin 500 liralık taban maaşların artması söz konusu olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Karakaş, haziran ayına bakıldığında asgari ücretin 8 bin 500, en düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 lira olduğunu ve en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 88’ine denk geldiğini vurgulayarak, “Buradan hareketle şu anda asgari ücretin 11 bin 400 olduğunu ele aldığımızda en düşük emekli maaşının 10 lira civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.
Emekli maaşlarına yapılması planlanan en zam için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrilecek. Bu nedenle ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor.
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