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Dünyada bir ilk: 15 katlı 9 blok tek seferde patlayıcı ile yıkıldı
Dünyada bir ilk: 15 katlı 9 blok tek seferde patlayıcı ile yıkıldı
Asrın felaketinde ağır yara alan Malatya’da tünel kalıpla inşa edilen 9 bloktan oluşan 540 dairelik Yeşilevler Sitesi aynı anda bin 660 kilogram patlayıcı... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T17:56+0300
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6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verilirken, yüksek katlı binalar ise patlayıcı kullanılarak yıkılıyor. Bugün de Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan 11 bloklu Yeşilevler Sitesi’nin 9 bloğu aynı anda patlayıcı kullanılarak patlatıldı. Dünyada ilk kez aynı anda bu kadar çok binanın tek seferde patlatıldığı Malatya’da bu anı yüzlerce vatandaş izledi.15 katlı 9 bloğun patlatılması öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Site çevresindeki tüm ev ve iş yerleri de güvenlik gerekçesi ile boşaltılırken, yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Patlatma öncesi yine çevredeki camilerin hoparlöründen patlatma olacağı duyurularak, sitelere yaklaşılmaması istenildi.Patlamayı vatandaşlar ve site sakinlerinin yanı sıra kent protokolü de kendilerine ayrılan platformdan canlı olarak izledi.Deneme amaçlı olarak geçtiğimiz hafta 2 bloğu yıkılan Yeşilevler Sitesi’nin geri kalan 11 bloğunun yıkımı öncesi konuşan Yıkım Firması Yetkilisi Hamit Avcı, 15 katlı tünel kalıp sistemi ile yapılan 9 bloğun tek seferde patlatılmasının dünyada bir ilk olduğunu da söyleyerek, toplam 110 kişiden oluşan ekipleri ile tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.Alınan tüm tedbirlerin ardından 700 daireden oluşan 9 blok geri sayım yapılarak patlatıldı. Büyük bir gürültü ile patlayan binaların ardından gökyüzünü toz bulutu sardı. Şehrin birçok noktasından görülen patlama sonrası uzun süre toz bulutları çevreyi kaplarken, 9 bloğun tamamının da sorunsuz şekilde yıkımın tamamlandığı belirtildi.Kent genelinde 7 kat ve üstü yaklaşık bin 400 binanın ağır hasarlı olduğu ve bu şekilde patlatma yöntemi ile yıkımlara devam edileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/elazigda-agir-hasarli-bina-tek-dokunusla-yikildi--1074493912.html
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malatya, bina, yıkım
malatya, bina, yıkım

Dünyada bir ilk: 15 katlı 9 blok tek seferde patlayıcı ile yıkıldı

17:56 15.09.2023 (güncellendi: 17:57 15.09.2023)
© AA / Orhan YoldaşDünyada ilk kez 15 katlı 9 blok tek seferde patlayıcı ile yıkıldı
Dünyada ilk kez 15 katlı 9 blok tek seferde patlayıcı ile yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA / Orhan Yoldaş
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Asrın felaketinde ağır yara alan Malatya’da tünel kalıpla inşa edilen 9 bloktan oluşan 540 dairelik Yeşilevler Sitesi aynı anda bin 660 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Dünyada ilk kez aynı anda bu kadar çok binanın yıkımı gerçekleştirilirken, yüzlerce vatandaş da patlamayı canlı olarak izledi.
6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verilirken, yüksek katlı binalar ise patlayıcı kullanılarak yıkılıyor. Bugün de Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan 11 bloklu Yeşilevler Sitesi’nin 9 bloğu aynı anda patlayıcı kullanılarak patlatıldı. Dünyada ilk kez aynı anda bu kadar çok binanın tek seferde patlatıldığı Malatya’da bu anı yüzlerce vatandaş izledi.
15 katlı 9 bloğun patlatılması öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Site çevresindeki tüm ev ve iş yerleri de güvenlik gerekçesi ile boşaltılırken, yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Patlatma öncesi yine çevredeki camilerin hoparlöründen patlatma olacağı duyurularak, sitelere yaklaşılmaması istenildi.
Patlamayı vatandaşlar ve site sakinlerinin yanı sıra kent protokolü de kendilerine ayrılan platformdan canlı olarak izledi.
Deneme amaçlı olarak geçtiğimiz hafta 2 bloğu yıkılan Yeşilevler Sitesi’nin geri kalan 11 bloğunun yıkımı öncesi konuşan Yıkım Firması Yetkilisi Hamit Avcı, 15 katlı tünel kalıp sistemi ile yapılan 9 bloğun tek seferde patlatılmasının dünyada bir ilk olduğunu da söyleyerek, toplam 110 kişiden oluşan ekipleri ile tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.
Alınan tüm tedbirlerin ardından 700 daireden oluşan 9 blok geri sayım yapılarak patlatıldı. Büyük bir gürültü ile patlayan binaların ardından gökyüzünü toz bulutu sardı. Şehrin birçok noktasından görülen patlama sonrası uzun süre toz bulutları çevreyi kaplarken, 9 bloğun tamamının da sorunsuz şekilde yıkımın tamamlandığı belirtildi.
Kent genelinde 7 kat ve üstü yaklaşık bin 400 binanın ağır hasarlı olduğu ve bu şekilde patlatma yöntemi ile yıkımlara devam edileceği öğrenildi.
Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
TÜRKİYE
Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı
9 Ağustos, 10:05
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