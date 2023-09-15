https://sputniknews.com.tr/20230915/dhcli-yetkili-ingiliz-challenger-2-tanki-pusuya-dusuruldu-1075500969.html
DHC’li yetkili: İngiliz Challenger 2 tankı pusuya düşürüldü
DHC’li yetkili: İngiliz Challenger 2 tankı pusuya düşürüldü
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Vekili Denis Puşulin’in danışmanı Yan Gagin, özel askeri harekat sırasında yok edilen ilk İngiliz Challenger 2 tankının... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T16:39+0300
2023-09-15T16:39+0300
2023-09-15T16:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ingiliz
challenger 2
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Sputnik’e konuşan Gagin, Ukrayna ordusunun Challenger 2 tankını Rabotino köyü yakınlarında Sovyet yapımı teçhizattan oluşan tank grubu içinde kullandığını belirterek, “Sovyet teçhizattan oluşan zırhlı araç grubu İngiliz tankını korumalıydı” ifadesini kullandı.“İstihbaratımız, Challenger’in bulunduğu bu zırhlı grubun konuşlandığı yeri ve güzergahlarını tespit etti” Gagin, sözlerini şöyle sürdürdü: Tamamen yandığı için onarılmasın mümkün olmayan Challenger 2 tankının “İngiliz silahının yenilmez olduğu efsanesini çürüttüğünü” kaydeden DHC’li yetkili, “Ukrayna’nın NATO’daki hamilerinden alacağı tüm yabancı markaları da aynı akıbet bekliyor. Onlar için av ilan edilecek. Savaşçılar sıkça kendilerini av güdüsü ve av aşkına kaptırıyor” diye ekledi.
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ukrayna, ingiliz, challenger 2
ukrayna, ingiliz, challenger 2
DHC’li yetkili: İngiliz Challenger 2 tankı pusuya düşürüldü
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Vekili Denis Puşulin’in danışmanı Yan Gagin, özel askeri harekat sırasında yok edilen ilk İngiliz Challenger 2 tankının vurulma hikayesini anlattı.
Sputnik’e konuşan Gagin, Ukrayna ordusunun Challenger 2 tankını Rabotino köyü yakınlarında Sovyet yapımı teçhizattan oluşan tank grubu içinde kullandığını belirterek, “Sovyet teçhizattan oluşan zırhlı araç grubu İngiliz tankını korumalıydı” ifadesini kullandı.
“İstihbaratımız, Challenger’in bulunduğu bu zırhlı grubun konuşlandığı yeri ve güzergahlarını tespit etti” Gagin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Zırhlı grubun görevi, tek Challenger tankını korumaktı. İngiliz tankının görevi de kapalı mevzilerden hedefleri vurmaktı. Oldukça iyi silaha sahipti, topu iyiydi, ama yine de korunuyordu. Güzergahını öğrenen askerlerimiz tankı, yok edilmesi için koşulların yaratıldığı pusuya düşürdü. Tank, Rus güdümlü tanksavar füzesiyle vuruldu.”
Tamamen yandığı için onarılmasın mümkün olmayan Challenger 2 tankının “İngiliz silahının yenilmez olduğu efsanesini çürüttüğünü” kaydeden DHC’li yetkili, “Ukrayna’nın NATO’daki hamilerinden alacağı tüm yabancı markaları da aynı akıbet bekliyor. Onlar için av ilan edilecek. Savaşçılar sıkça kendilerini av güdüsü ve av aşkına kaptırıyor” diye ekledi.