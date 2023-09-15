https://sputniknews.com.tr/20230915/dhcli-yetkili-ingiliz-challenger-2-tanki-pusuya-dusuruldu-1075500969.html

DHC’li yetkili: İngiliz Challenger 2 tankı pusuya düşürüldü

DHC’li yetkili: İngiliz Challenger 2 tankı pusuya düşürüldü

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Vekili Denis Puşulin’in danışmanı Yan Gagin, özel askeri harekat sırasında yok edilen ilk İngiliz Challenger 2 tankının... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T16:39+0300

2023-09-15T16:39+0300

2023-09-15T16:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ingiliz

challenger 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065832701_0:105:1024:681_1920x0_80_0_0_a50d9df8b2a61a5638f370236020a204.jpg

Sputnik’e konuşan Gagin, Ukrayna ordusunun Challenger 2 tankını Rabotino köyü yakınlarında Sovyet yapımı teçhizattan oluşan tank grubu içinde kullandığını belirterek, “Sovyet teçhizattan oluşan zırhlı araç grubu İngiliz tankını korumalıydı” ifadesini kullandı.“İstihbaratımız, Challenger’in bulunduğu bu zırhlı grubun konuşlandığı yeri ve güzergahlarını tespit etti” Gagin, sözlerini şöyle sürdürdü: Tamamen yandığı için onarılmasın mümkün olmayan Challenger 2 tankının “İngiliz silahının yenilmez olduğu efsanesini çürüttüğünü” kaydeden DHC’li yetkili, “Ukrayna’nın NATO’daki hamilerinden alacağı tüm yabancı markaları da aynı akıbet bekliyor. Onlar için av ilan edilecek. Savaşçılar sıkça kendilerini av güdüsü ve av aşkına kaptırıyor” diye ekledi.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ingiliz, challenger 2