https://sputniknews.com.tr/20230915/blinken-ukraynalilara-verilen-silahin-nasil-kullanilacagina-ukraynanilar-karar-verir-1075511074.html

Blinken: Ukraynalılara verilen silahın nasıl kullanılacağına Ukraynanılar karar verir

Blinken: Ukraynalılara verilen silahın nasıl kullanılacağına Ukraynanılar karar verir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ordusunun Batı yapımı silahları ülke sınırları ötesinde kullanmasını tasvip etmediklerini, lakin hedef seçme... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T23:00+0300

2023-09-15T23:00+0300

2023-09-15T23:00+0300

ukrayna krizi

antony blinken

abd

abd

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075254989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cbef92f89da73a2120a7e6d7e594037.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Ukraynalıların bu sistemleri nasıl kullanması gerektiği meselesine gelince, hedef seçimi onlara ait. <...> Silah sistemlerimizin Ukrayna dışında kullanılmasını tasvip etmiyoruz veya buna yardım etmiyoruz, lakin yine de buna temelde Ukraynalılar karar verir” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya verilebilecek yeni silah türleriyle ilgili konuşan Blinken, “Basında dahil konuşulan her türlü sistem muhtemelen aktif olarak değerlendiriliyor” dedi.

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi