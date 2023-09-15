https://sputniknews.com.tr/20230915/blinken-ukraynalilara-verilen-silahin-nasil-kullanilacagina-ukraynanilar-karar-verir-1075511074.html
Blinken: Ukraynalılara verilen silahın nasıl kullanılacağına Ukraynanılar karar verir
Blinken: Ukraynalılara verilen silahın nasıl kullanılacağına Ukraynanılar karar verir
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ordusunun Batı yapımı silahları ülke sınırları ötesinde kullanmasını tasvip etmediklerini, lakin hedef seçme... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T23:00+0300
2023-09-15T23:00+0300
2023-09-15T23:00+0300
ukrayna krizi
antony blinken
abd
abd
ukrayna
ukrayna krizi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Ukraynalıların bu sistemleri nasıl kullanması gerektiği meselesine gelince, hedef seçimi onlara ait. <...> Silah sistemlerimizin Ukrayna dışında kullanılmasını tasvip etmiyoruz veya buna yardım etmiyoruz, lakin yine de buna temelde Ukraynalılar karar verir” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya verilebilecek yeni silah türleriyle ilgili konuşan Blinken, “Basında dahil konuşulan her türlü sistem muhtemelen aktif olarak değerlendiriliyor” dedi.
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antony blinken, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi
antony blinken, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi
Blinken: Ukraynalılara verilen silahın nasıl kullanılacağına Ukraynanılar karar verir
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ordusunun Batı yapımı silahları ülke sınırları ötesinde kullanmasını tasvip etmediklerini, lakin hedef seçme hakkının Ukrayna’ya ait olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Ukraynalıların bu sistemleri nasıl kullanması gerektiği meselesine gelince, hedef seçimi onlara ait. <...> Silah sistemlerimizin Ukrayna dışında kullanılmasını tasvip etmiyoruz veya buna yardım etmiyoruz, lakin yine de buna temelde Ukraynalılar karar verir” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya verilebilecek yeni silah türleriyle ilgili konuşan Blinken, “Basında dahil konuşulan her türlü sistem muhtemelen aktif olarak değerlendiriliyor” dedi.