https://sputniknews.com.tr/20230915/belcikada-bir-turist-tirmandigi-heykelin-kolunu-kirdi-1075506073.html

Belçika'da bir turist tırmandığı heykelin kolunu kırdı

Belçika'da bir turist tırmandığı heykelin kolunu kırdı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de alkollü bir turist, tırmandığı heykelin kolunu kırdı. Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu belirtildi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T19:06+0300

2023-09-15T19:06+0300

2023-09-15T19:06+0300

dünya

heykel

belçika

brüksel

restorasyon

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Belçika'nın başkenti Brüksel’de İrlandalı bir turist, Menkul Kıymetler Borsası binası önünde bulunan ve yakın zamanda restore edilen heykelin üzerine çıktı.Sarhoş olduğu belirtilen turist, heykelden inmeye çalışırken heykelin kolunu kırdı.Heykele zarar veren turist kısa süre sonra yakındaki bir fast food restoranında gözaltına alındı.'Onarım maliyeti 19 bin dolar'Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu belirtildi.Yetkililer pazar günü yaşanan olayın ardından masrafın turist tarafından karşılanmasını talep etti.Menkul Kıymetler Borsası binası, 3 yıl süren restorasyonun ardından cumartesi günü yeniden açılmıştı. Bina önündeki heykel de proje kapsamında restore edilmişti.

belçika

brüksel

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heykel, belçika, brüksel, restorasyon