https://sputniknews.com.tr/20230915/belcikada-bir-turist-tirmandigi-heykelin-kolunu-kirdi-1075506073.html
Belçika'da bir turist tırmandığı heykelin kolunu kırdı
Belçika'da bir turist tırmandığı heykelin kolunu kırdı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de alkollü bir turist, tırmandığı heykelin kolunu kırdı. Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu belirtildi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T19:06+0300
2023-09-15T19:06+0300
2023-09-15T19:06+0300
dünya
heykel
belçika
brüksel
restorasyon
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Belçika'nın başkenti Brüksel’de İrlandalı bir turist, Menkul Kıymetler Borsası binası önünde bulunan ve yakın zamanda restore edilen heykelin üzerine çıktı.Sarhoş olduğu belirtilen turist, heykelden inmeye çalışırken heykelin kolunu kırdı.Heykele zarar veren turist kısa süre sonra yakındaki bir fast food restoranında gözaltına alındı.'Onarım maliyeti 19 bin dolar'Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu belirtildi.Yetkililer pazar günü yaşanan olayın ardından masrafın turist tarafından karşılanmasını talep etti.Menkul Kıymetler Borsası binası, 3 yıl süren restorasyonun ardından cumartesi günü yeniden açılmıştı. Bina önündeki heykel de proje kapsamında restore edilmişti.
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heykel, belçika, brüksel, restorasyon
heykel, belçika, brüksel, restorasyon
Belçika'da bir turist tırmandığı heykelin kolunu kırdı
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de alkollü bir turist, tırmandığı heykelin kolunu kırdı. Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu belirtildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel’de İrlandalı bir turist, Menkul Kıymetler Borsası binası önünde bulunan ve yakın zamanda restore edilen heykelin üzerine çıktı.
Sarhoş olduğu belirtilen turist, heykelden inmeye çalışırken heykelin kolunu kırdı.
Heykele zarar veren turist kısa süre sonra yakındaki bir fast food restoranında gözaltına alındı.
'Onarım maliyeti 19 bin dolar'
Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu belirtildi.
Yetkililer pazar günü yaşanan olayın ardından masrafın turist tarafından karşılanmasını talep etti.
Menkul Kıymetler Borsası binası, 3 yıl süren restorasyonun ardından cumartesi günü yeniden açılmıştı. Bina önündeki heykel de proje kapsamında restore edilmişti.