https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-tunctan-sivas-katliami-davasinda-zaman-asimi-karariyla-ilgili-aciklama-1075492908.html

Bakan Tunç'tan Sivas Katliamı Davası'nda zaman aşımı kararıyla ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan Sivas Katliamı Davası'nda zaman aşımı kararıyla ilgili açıklama

Sivas Katliamı'nın son davası 30 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle, dün görülen duruşmada kapatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karara ilişkin... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T11:07+0300

2023-09-15T11:07+0300

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türkiye

yılmaz tunç

sivas

sivas katliamı

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Sivas Katliamı Davası, 30 yıl sonra zaman aşımı nedeniyle düştü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Valiliği'nde açıklamalarda bulundu, gelen tepkilere yanıt verdi.Bakan Tunç, "Sivas davasında firari 3 sanığın zaman aşımı nedeniyle sürenin dolmuş olması nedeniyle mahkeme kararını eleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza siz suç ortağısınız diye beyanatta bulunuyor. Bu çok çirkin bir beyanat" dedi.1993 yılında meydana gelen olay sonrası yargılama sürecinin başladığını ve mahkumiyetler verildiğini söyleyen Tunç, "Sanıklar hükümlü durumda, cezalarını çekmeye devam ediyorlar" diye konuştu.Firari olan 3 sanık yakalanamadığı için yargılama sürecinin yapılamadığını belirten Tunç, "Kırmızı Bülten de sonuç vermedi. Bu anlamda 30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. O günkü kanuna tabi oldukları için yargının böyle bir kararı oldu" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230914/sivas-katliami-davasi-zaman-asimindan-dustu-1075484147.html

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