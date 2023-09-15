https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-simsek-2026da-gelismis-ulkeler-kategorisine-girmis-olacagiz-1075509318.html

Bakan Şimşek: Türkiye, 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak

Bakan Şimşek: Türkiye, 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

mehmet şimşek

gelişmişlik

dünya bankası

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu.Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" ifadelerini kullandı.Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelineceğini vurgulayan Şimşek, "Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak" dedi.

türkiye

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mehmet şimşek, gelişmişlik, dünya bankası