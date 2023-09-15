https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-simsek-2026da-gelismis-ulkeler-kategorisine-girmis-olacagiz-1075509318.html
Bakan Şimşek: Türkiye, 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak
Bakan Şimşek: Türkiye, 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T21:22+0300
2023-09-15T21:22+0300
2023-09-15T21:23+0300
türkiye
mehmet şimşek
gelişmişlik
dünya bankası
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu.Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" ifadelerini kullandı.Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelineceğini vurgulayan Şimşek, "Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak" dedi.
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mehmet şimşek, gelişmişlik, dünya bankası
mehmet şimşek, gelişmişlik, dünya bankası
Bakan Şimşek: Türkiye, 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak
21:22 15.09.2023 (güncellendi: 21:23 15.09.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu.
Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" ifadelerini kullandı.
Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelineceğini vurgulayan Şimşek, "Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak" dedi.